Sale - Toulouse- : les deux piliers de Sale s'assomment et sortent sur commotion dès la première action

INSOLITE - Lors de la première action du Sale - Toulouse de ce samedi, les deux piliers des Sharks Simon McIntyre et Nick Schonert ont tenté un plaquage à deux sur Matthis Lebel mais se sont télescopés. Tête contre tête, les deux piliers sont restés quelques secondes au sol, en sang et quelque peu sonnés. Ils sont tous les deux sortis sur protocole commotion.

Dix-neuf secondes de jeu. C'est le temps qu'il a fallu à Simon McIntyre et Nick Schonert, les deux piliers des Sharks, pour sortir sur protocole commotion face à Toulouse ce samedi. Juste après le coup d'envoi donné par Sale, Matthis Lebel amorçait une relance et passait entre McIntyre et Schonert. Mais ces deux derniers, en tentant de plaquer l'ailier toulousain, se sont rentrés dedans tête contre tête et ont fini au sol, le visage en sang. Une image assez étonnante et une action qui coûte cher à Sale puisque finalement, les deux piliers ont dû sortir sur protocole commotion et ont été remplacés par Bevan Rodd et James Harper.

À noter qu'aucun des deux piliers n'a pu revenir sur la pelouse et que les deux remplaçants ont donc été obligés de jouer la quasi-entièreté de la rencontre.

Ci-dessous les images du choc entre les deux joueurs :

Champions Cup - Simon McIntyre et Nick Schonert se font soigner après leur choc tête contre tête. BeIN Sport