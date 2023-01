INFO MIDI OLYMPIQUE - Après la lourde défaite des Clermontois face à Leicester (44-29), le manager Jono Gibbes est sous pression. Ira-t-il au bout d’un contrat qui court jusqu’au printemps 2024 ? La semaine dernière Mario Ledesma a été sondé mais au sujet du technicien argentin, le dossier semble complexe…

Vendredi soir, à l’occasion du troisième round de la Champions Cup, Clermont a été balayé par les Tigers au stade Michelin (29-44) et, malgré

le courage affiché par les coéquipiers de Fritz Lee lors de ce match ou la belle victoire enregistrée face aux Stormers à l’occasion de la première journée (24-14), ils sont aujourd’hui quasiment éliminés de la compétition transcontinentale. Ceci étant posé, le lourd revers contre Leicester fait surtout suite à une autre fessée reçue face au Stade toulousain début janvier à domicile (13-32) et s’ajoute au mauvais classement du club auvergnat en championnat, l’ASMCA étant actuellement dixième du Top 14. En tout état de cause, le contexte actuel ne convient donc ni au public auvergnat, ni aux dirigeants locaux et en coulisses, ceux-ci s’agitent.

Ledesma, Urios… le dossier est complexe

Après la mise en retrait de l’entraîneur des trois-quarts Xavier Sadourny, c’est désormais Jono Gibbes qui serait sous pression. En contrat avec le club auvergnat jusqu’en juin 2024, le technicien néo-zélandais ira-t-il au bout de celui-ci ? Difficile à dire. Selon nos informations, un dirigeant clermontois, conscient qu’il fallait d’ores et déjà préparer l’avenir, a contacté la semaine dernière Mario Ledesma (49 ans) afin de tenter de convaincre l’ancien talonneur argentin de s’engager la saison prochaine à l’ASMCA.

Lui ? Sélectionneur des Pumas de 2018 à 2022, il a quitté son poste l’an passé mais reste considéré comme l’un des techniciens les plus pointus du rugby international et fut d’ailleurs, pour mémoire, à l’origine de la première victoire des Pumas face à La Nouvelle-Zélande, à l’été 2020. Si l’on en croit certains de ses amis proches, Ledesma serait tenté par ce projet d’envergure en Auvergne mais dans un même temps, l’ancien Jaunard (2005-2011) ne souhaite pas imposer à sa famille un nouveau déracinement. Dès lors, le dossier Ledesma est-il clos ? Impossible à dire à l’heure actuelle…

Concernant Clermont, le nom de Christophe Urios a aussi circulé récemment mais à ce sujet, et tant que l’ancien patron de l’Union Bordeaux-Bègles n’a toujours pas trouvé de club, son patronyme circulera dès qu’un coach se retrouvera en difficulté...