Champions Cup - Pas de miracle pour le Lou. Loin du compte en Coupe d’Europe cette saison, les Lyonnais ont enchaîné un troisième revers de suite dans la poule A face aux Saracens (48-28). En encaissant sept essais, les hommes de Xavier Garbajosa étaient tout simplement en dessous malgré une bien meilleure deuxième période. La qualification pour les huitièmes de finale se complique même si un mince espoir reste permis lors du dernier match face aux Bulls au Matmut Stadium.

Des regrets ? Les Lyonnais vont pouvoir en avoir. Comment les hommes de Xavier Garbajosa ont pu passer autant à côté de leur première période ? Car durant le premier acte, il y avait un monde d'écart, voire deux entre les Saracens et les Lyonnais ce soir lors du 3ème match de Champions Cup au StoneX Stadium de Londres. Presque 40 points encaissés en 40 minutes, la mission déjà difficile s'avérait trop dur pour les Lyonnais, défaits pour la troisième fois en autant de rencontres cette saison en Champions Cup.. Avant la rencontre, le Lou gardait toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Champions Cup malgré deux défaites inaugurales mais plutôt intéressantes. Il fallait espérer un miracle sur la pelouse des Sarries pour se replacer dans cette poule A, certes privés d'Owen Farrell suspendu, mais toujours avec la bagatelle de stars qui composent l'effectif anglais. Malheureusement pour les Lyonnais, il n'y a pas eu de surprise. Plus grave encore, les Rouge et Noir ont lourdement chuté, face à plus forts qu’eux, et c'est bien tout ce qu’il faut retenir de cette rencontre. Le Lou est désormais pratiquement hors position pour la qualification en Champions Cup, même si le dernier match à domicile face aux Bulls pourrait leur permettre d'accrocher un huitième in extremis.

Une première période catastrophique

Si suspense il y a eu, il n'aura duré que douze minutes. Malgré le carton jaune contre Dylan Cretin après un en-avant volontaire, les Lyonnais débutaient bien la rencontre, résistaient aux attaques anglaises et avaient même à la 12ème une bonne action à négocier à proximité des 22m adverses. Malheureusement, les visiteurs attaquaient trop à plat et la passe de Fletcher Smith était interceptée par Lozowski, qui aplatissait 70m plus loin. Ensuite ? Un récital signé Elliot Daly. L'arrière international anglais a tout simplement régalé et a rappelé qu'il faisait partie des meilleurs arrières au monde. Un triplé en moins de dix minutes et 26-0 après 26 minutes de jeu.

Plus d'informations à suivre...