Dans une rencontre quasiment inédite en termes de points marqués, Joel Sclavi aura finalement été l'homme de la rencontre grâce à son essai en force. En face, Duane Vermeulen a malheureusement été transparent...

Les Tops

Grégory Alldritt

Le numéro 8 international s'est régalé sous la pluie rochelaise. Durant la seule première période, Grégory Alldritt a réalisé huit plaquages et a surtout été un solide point d'appui dans un match chaotique. En deuxième période, le capitaine rochelais a également montré l'exemple avec deux grattages importants, près de la ligne maritime. Un match royal pour l'international français !

Joel Sclavi

Quelle soirée pour le pilier argentin ! Joel Sclavi est entré dès la neuvième minute suite à la blessure de Thierry Paiva et a tenu la barraque pendant soixante-dix minutes. Mais le Rochelais s'est offert un moment de joie intense lorsque ses bras se sont détendus dans l'en-but nord-irlandais à la dernière minute de la rencontre.

Brice Dulin

Dans un registre diamétralement différent, l'arrière international a lui rassuré ses coéquipiers dans le fond du terrain. Élu homme du match à la fin de la rencontre, Brice Dulin a une nouvelle fois été très propre efficace dans le jeu en l'air et à la relance. Au total, le numéro 15 jaune et noir a terminé la rencontre avec cinquante-cinq mètres parcourus, record de la rencontre.

Joel Sclavi libère le public rochelais à la sirène dans un match à dix points \ud83d\ude31 !



Le film du match > https://t.co/CHELoI27bw#SRvULS pic.twitter.com/r23ix1HAR7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 14, 2023

Les Flops

Duane Vermeulen

Le puissant Springbok n'a pas été aussi précieux qu'à l'accoutumée. Dans une rencontre parfaites pour ses percussions, Duane Vermeulen n'a été servi qu'à quatre reprises pour un faible total de cinq mètres gagnés. Importantissime au match aller, où il avait notamment sonner la charge pour ramener ses coéquipiers à sept longueurs des Rochelais, l'ancien toulonnais a été très timide à Marcel-Deflandre.

Teddy Thomas

L'opposition entre Rochelais et Ulstermen ne se prêtait aucunement à un rugby total propice aux appuis de feu de Teddy Thomas.Pour autant, l'ailier maritime a été très perturbé par les jeux au pied de Madigan ou Doak, commettant plusieurs fautes de main qui auraient pu être préjudiciables pour son équipe. De même, sur son premier ballon touché, Teddy Thomas a tapé un coup de pied directement en touche, pas de quoi mettre en confiance le fantasque rochelais...

Antoine Hastoy

Le demi d'ouverture rochelais, comme l'ensemble de ligne de trois-quarts maritime, n'a pas pu rayonné dans la tempête de Marcel-Deflandre. Mais sa première tentative ratée aurait pu donner le premier avantage, minime certes, de la rencontre pour les champions d'Europe. Toutefois, le buteur adverse, Nathan Doak, n'a pas non plus trouvé la mire sur sa seule et unique tentative de la première période.