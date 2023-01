CHALLENGE CUP - A domicile, la Section Paloise s'est inclinée face aux Gallois des Dragons. Sur le gong, Pau a décroché le point de bonus défensif grâce à une pénalité de 40 mètres d'Axel Desperes.

Au bout d'un match où elle aura longtemps couru derrière le score, la Section Paloise a fini par s'incliner à domicile face aux Dragons (15-21). Pourtant tout avait bien commencé avec un essai de Daniel Ikpefan dès la 7e minute de jeu qui permettait aux Français de mener 7-0 grâce à la transformation de Thibault Debaes.

Mais après cela, les locaux ont arrêté de jouer surpasser par des visiteurs qui ont pris la mesure de la rencontre grâce à une conquête dominante. Ils égalisèrent rapidement, sur un essai transformé de leur ailier Ashton Hewitt avant de prendre les devants avec une pénalité. Puis, à la demi-heure de jeu, les Gallois vont inscrire leur deuxième essai de la rencontre pour rentrer aux vestiaires sur un score de 15 à 7.

Une pénalité sur le gong pour repartir avec un point

A peine la seconde période démarrée, la Section Paloise revient dans la partie sur un essai inscrit par Vincent Pinto, initié par une magnifique relance de Théo Attissogbe. Avec seulement trois points de retard et 39 minutes à jouer, tout semble possible pour les joueurs du Hameau. Et pourtant, il ne se passera pas grand chose dans une seconde période disputée sur un faux-rythme bénéficiant aux Dragons.

Heureusement, Axel Desperes viendra inscrire une pénalité après la sirène pour répondre aux deux passées par Will Reed. Grâce à ce dernier coup de pied, les joueurs de Sébastien Piqueronies repartent avec un point de bonus défensif et peuvent encore prétendre à la qualification, tout comme leurs adversaires du soir, les Dragons. Tout se jouera le week-end prochain face aux Cheetahs, battus eux aussi dans la soirée par les Scarlets (20-17).