Le Stade français s'est imposé 17-7 face aux Lions de Johannesburg, ce samedi après-midi. Grâce à un essai de Laurent Panis et quatre pénalités de Segonds et Coville, les Parisiens se sont relancés dans la course à la qualification en Challenge Cup.

Le Stade français a pris sa revanche. Battus 30-12 en Afrique du Sud, les Soldats Roses se sont imposés sous la pluie face aux Lions de Johannesburg (17-7). Menés dès la 14ème minute par un essai de Tshituka, les Parisiens ont réagi grâce à une réalisation de Laurent Panis et quatre pénalités de Joris Segonds et d'Arthur Coville. Matthieu Hirigoyen a été élu homme du match. Avec huit points, le Stade français se relance dans la course à la qualification avant de se rendre à Trévise, samedi 21 janvier à 16:15.