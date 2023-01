CHALLENGE CUP - Ce samedi, le match de la troisième journée de Challenge Cup entre Bath et Toulon a été reporté en raison des différentes inondations qui ont rendu la pelouse du Recreation Ground impraticable et l'accès au stade impossible pour les supporters. Cette rencontre va finalement se jouer dimanche à 16h15 à Gloucester.

Les Toulonnais sont actuellement dans l'attente. Alors qu'ils étaient arrivés à Bath et qu'ils étaient en train de découvrir la pelouse trempée du Recreation Ground, les Rouge et Noir ont assisté à l'inspection du terrain par les officiels de matchs. Ces derniers ont annoncé que la rencontre qui devait opposer les deux équipes ce samedi à 16h15 était reportée car la pelouse était finalement jugée impraticable en raison des pluies abondantes et persistantes qui ont sévi sur la ville ces derniers jours. Selon nos informations, la rencontre se jouera dimanche à 16h15, sur la pelouse de Gloucester. "Bath Rugby a dû reporter le match d'aujourd'hui au Rec à la suite d'une inspection de sécurité du terrain et du stade après d'importantes précipitations supplémentaires pendant la nuit", a déclaré le club, avant de justifier :

"La rivière Avon a dépassé sa capacité maximale. Le niveau d'eau a baissé vendredi, mais il y a eu de nouvelles précipitations importantes pendant la nuit et le niveau de la rivière monte actuellement. Il y a eu des inondations dans et autour des entrées du Rec et sur les principales voies d'accès au stade, en particulier à l'extrémité sud du stade. Il y a jusqu'à 20 centimètres d'eau stagnante dans les zones du stade, ce qui signifie qu'il n'est pas sûr pour les supporters d'assister au match." Joint par nos soins, le co-entraîneur principal du Rugby Club Toulonnais Pierre Mignoni témoignait : "Il y a pas mal d'eau... Après c'est l'arbitre qui a décidé, pas nous."

Mignoni : "On va jouer le match et c'est déjà bien"

Lui comme ses joueurs attendant une décision de l'EPCR, qui doit décider d'un nouvel horaire pour la rencontre. "On joue demain à 15h15 (heure anglaise, NDLR) apparemment, à Cardiff ou Gloucester. Donc on attend le feu vert. Ensuite ? On va partir sur place et jouer le match, tout simplement." Selon nos informations, les Toulonnais joueront au final bien au Kingsholm Stadium, à 16h15. De Bath à Gloucester, les Toulonnais effectueront alors un peu plus d'une heure en bus avant de jouer ce match. Les supporters du club de la rade devraient aussi être du déplacement. "On a quelques supporters qui sont là et le président a organisé les choses pour qu'ils puissent regarder le match", confiait Mignoni.

Au coeur d'une drôle d'aventure, Toulon attend évidemment la décision officielle de la part de l'EPCR, avant de se reconcentrer pleinement sur la rencontre. Migoni concluait : "On s'adapte, on va jouer le match et c'est déjà bien !"