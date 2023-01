TRANSFERTS - Les bonnes nouvelles s'enchaînent en Corrèze. Arthur Bonneval va débarquer à Brive à partir de lundi en tant que joueur supplémentaire selon les informations de Canal+Sport. L'actuel joueur du Stade Toulousain vient remplacer Joris Jurand, blessé pour la fin de saison.

Un nouveau visage arrive à Brive-la-Gaillarde. Arthur Bonneval, joueur polyvalent dans les lignes arrières, arrivera dès lundi dans les rangs de l'équipe de Patrice Collazo selon les informations de Canal+Sport. Le joueur de Toulouse remplacera Joris Jurand dans l'effectif de l'actuel treizième de Top 14.

Arthur Bonneval n'a plus joué depuis la mi-novembre et un match avec les Barbarians face au Fidji (défaite 14-46). En championnat, sa dernière apparition remonte au déplacement des Stadistes sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais qui, là encore, s'était soldé sur une défaite des Rouge et Noir (24-20). A 27 ans, son expérience sera précieuse dans la lutte pour le maintien dans laquelle sont les Brivistes. Après la quinzième journée, ils sont pour l'instant à 2 points de Pau, premier non relégable.