La Rochelle assure, première victoire pour Castres... Nos pronos de la 3e journée de Champions Cup

La Champions Cup est de retour ce week-end. Si le Stade rochelais part comme favori contre l'Ulster, le MHR pourrait bien faire un coup chez les Ospreys, tout comme le Stade toulousain, en voyage à Sale... Voici les pronos de la 3e journée de Champions Cup !

Clermont - Leicester

L'ASM Clermont-Auvergne est tout juste, mais bien dans les clous au moment d'attaquer ce troisième match de Coupe (8e de la poule B). Quand on pense qu'elle était proche de l'exploit à l'aller au Welford Road, on se dit que face à une équipe qui ne s'y retrouve plus depuis le départ de Steve Borthwick, elle a tous les moyens de l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Sale - Toulouse

Le retour de nombreux joueurs, qu'ils fussent en vacances (Dupont, Marchand, Jelonch) ou blessés (Capuozzo, Willis, Ahki, Cros, Chocobares, Fouyssac), permet à Ugo Mola et son staff de compter sur une grande partie de son groupe. De quoi être très compétitif à Sale, qui a contrario doivent faire sans Tom Curry et Dan du Preez. Les Toulousains devraient continuer sur leur lancée européenne.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Sharks - Bordeaux-Bègles

L'UBB a empoché quatre victoires consécutives en championnat, et c'est bien là l'essentiel pour les Girondins. Leur priorité n'est donc pas la Champions Cup. C'est pourquoi le staff de Charrier et Laïrle ont fait le choix de la rotation. Et face à des Sharks renforcés par tous leurs Springboks, la tâche va être délicate...

Notre pronostic : victoire des Sharks

La Rochelle - Ulster

C'est une véritable démonstration qu'ont offerte les Rochelais ce samedi soir contre le leader toulousain. La puissance du paquet d'avants a particulièrement marqué les esprits. Les blessures de Pierre Bourgarit et Uini Atonio vont devoir être compensées mais le Stade rochelais reste toutefois en bonne posture avant de recevoir l'Ulster.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Saracens - Lyon

Difficile d'imaginer comment le Lou pourra rivaliser contre les Saracens. Certes, les hommes de Xavier Garbajosa ont affiché un bel état d'esprit dans cette compétition, en livrant deux belles prestations chez les Blue Bulls (deux bonus obtenus) et contre ces mêmes Saracens (3 essais inscrits). Mais le leader du championnat anglais, chez lui, semble trop fort...

Notre pronostic : victoire des Saracens

Ospreys - Montpellier

Et si le MHR réalisait un coup à l'extérieur ? Tout porte à croire en une bonne performance de Montpellier. Même si les Ospreys ont impressionné dans le secteur de la mêlée fermée contre le Leinster (défaite 19-24), les partenaires de Paul Willemse seront certainement piqués par le match aller, perdu à domicile (10-21).

Pour ceux qui sont sortis ce week-end, dites-vous que vous êtes pas les seuls à avoir fini sur le toit ! https://t.co/ZSNdoFuKdv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 9, 2023

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Castres - Edimbourg

C'est sans doute la rencontre la plus indécise du week-end. Les Écossais ont pour eux l'effectif, qui compte plusieurs internationaux, et la dynamique, meilleure que le CO (6 points obtenus contre 0). Mais Castres a de la qualité et de la ressource à Pierre-Fabre. Les Tarnais ont de quoi décrocher leur première victoire en Champions Cup depuis quatre ans.

Notre pronostic : victoire de Castres

Racing 92 - Harlequins

Gaël Fickou effectue son retour au sein d'une équipe francilienne en quête de rachat. Après deux défaites et une onzième place dans la poule A, le Racing 92 est loin de ses ambitions de victoire finale dans la compétition. La réception des Harlequins est donc l'opportunité - probablement la dernière - de se qualifier pour le tour suivant.

Notre pronostic : victoire du Racing 92