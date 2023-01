Les matchs, le choc, la stat'... Tout ce qu'il faut savoir sur la 3e journée de Champions Cup

CHAMPIONS CUP - Après deux week-ends de Top 14, la Champions Cup reprend ses droits. Matchs, lieux, horaires, arbitres... Retrouvez la programmation de cette 3e journée européenne avec en tête d'affiche La Rochelle qui recevra l'Ulster et le Stade toulousain qui se déplacera sur la pelouse de Sale.

Les matchs :

Vendredi 13 janvier : Clermont - Leicester à 21 heures

Samedi 14 janvier : Sale - Toulouse à 14 heures

Samedi 14 janvier : Cell C Sharks - Bordeaux-Bègles à 16h15

Samedi 14 janvier : La Rochelle - Ulster à 18h30

Samedi 14 janvier : Saracens - Lyon à 21 heures

Samedi 14 janvier : Ospreys - Montpellier à 21 heures

Dimanche 15 janvier : Castres - Edimbourg à 14 heures

Dimanche 15 janvier : Racing 92 - Harlequins à 16 heures

Les arbitres :

Clermont - Leicester : M. Murphy (Irlande) assisté de MM. Cole (Irl.) et Haycock (Irl.) Vidéo : M. MacNeice (Irlande).

Sale - Toulouse : M. Adamson (Ecosse) assisté de MM. Grove-White (Eco.) et Sutherland (Eco.) Vidéo : M. Blain (Ecosse).

Cell C Sharks - Bordeaux-Bègles : M. Pearce (Angleterre) assisté de MM. Ridley (Ang.) et Leahy (Ang.) Vidéo : M. Foley (Angleterre).

La Rochelle - Ulster : M. Amashukeli (Géorgie) assisté de MM. Thomas (Ang.) et Gayther (Ang.) Vidéo : M. Whitehouse (Galles).

Saracens - Lyon : M. Piardi (Italie) assisté de MM. Frasson (Ita.) et Bottino (Ita.) Vidéo : M. Liperini (Italie).

Ospreys - Montpellier : M. Dickson (Angleterre) assisté de MM. Maxwell-Keys (Ang.) et Watters (Ang.) Vidéo : M. Tempest (Angleterre).

Castres - Edimbourg : M. Barnes (Angleterre) assisté de MM. Makepeace (Ang.) et Falla (Ang.) Vidéo : M. Rose (Angleterre).

Racing 92 - Harlequins : M. Brace (Irlande) assisté de MM. Martin (Irl.) et Quinn (Irl.) Vidéo : Mme Neville (Irlande).

La stat' pour La Rochelle - Ulster :

21 : deux fois moins de défenseurs battus par l’Ulster

Si la province nord-irlandaise a planté quatre essais aux Rochelais au match aller, à Belfast, elle présente les statistiques offensives les plus faméliques du continent depuis le début de la campagne de Champions Cup : seulement trois franchissements, six "offloads", dix entrées dans les vingt-deux mètres adverses et vingt-et-un défenseurs battus (contre quarante-et-un, côté rochelais). L’Ulster est aussi l’équipe la plus pénalisée (31).

Le choc : Sale Sharks - Stade toulousain

Le Stade toulousain a remporté ces deux premiers matchs de Champions Cup et s'était offert une large victoire (45-19) lors du match aller face à Sale. La phase retour sera donc l'occasion de confirmer un peu plus le statut européen des Toulousains et surtout de se qualifier pour la phase finale. Les hommes d'Ugo Mola affronteront donc les Sharks dans leur antre et une chose est sûre, ils seront attendus de pied ferme ! Après un match aller très tendu sur le terrain avec notamment le carton rouge de Thomas Ramos, cette fois il faudra prendre son mal en patience au risque de se faire piéger par une équipe de Sale forcément revancharde.