Du mouvement à l'UBB, de la stabilité à Montpellier... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine, on se penche une nouvelle fois sur Bordeaux-Bègles mais aussi sur les sélections qui ont commencé à faire leurs choix pour le Tournoi. Sinon, plusieurs prolongations sont à noter en Top 14 et en Pro D2.

La Rochelle > Quatre ans de contrat pour Danty

Le Stade rochelais a officialisé la signature du nouveau contrat de Jonathan Danty (30 ans, 18 sélections) : le centre international est désormais lié au club maritime jusqu’en 2027. Par ailleurs, le départ du troisième ligne Rémi Bourdeau (30 ans) pour Bayonne est désormais officiel.

Transferts - Jonathan Danty s'inscrit dans la durée avec le Stade rochelais. Icon Sport - Alexandre Dimou

Bordeaux Bègles > La venue de Bru et Giroud officialisée

Mardi, l’Union Bordeaux-Bègles a annoncé l’arrivée de Yannick Bru et Thibault Giroud pour les quatre prochaines saisons. Le premier commencera sa mission en juillet et le second, actuellement directeur de la performance du XV de France, après le Mondial 2023. Ces deux hommes sont liés au club girondin jusqu’en 2027. Laurent Marti n’a pas confirmé les autres noms évoqués pour intégrer le staff girondin la saison prochaine. Noel McNamara devrait s’occuper de l’attaque et Akvsenti Girogadze de la touche.

Bordeaux Bègles (2) > Tatafu va débarquer, Willis vers les Saracens

Les Girondins ont décidé de miser sur Tevita Tatafu (27 ans, 12 sélections), comme l’a confirmé son club actuel des Suntory Sungoliath au Japon. Le troisième ligne d’origine tonguienne et international nippon arrivera après la Coupe du monde. Au même poste, le joker de luxe de l’Union, Tom Willis (23 ans), devrait retrouver son pays natal la saison prochaine. Approché par plusieurs clubs comme Northampton, il devrait rejoindre les Saracens annonce le Times.

Montpellier > Trois ans de plus pour Forletta

En fin de contrat en juin, Enzo Forletta (27 ans, 2 sélections) a finalement trouvé un accord avec son club.

Selon Canal +, le pilier gauche, arrivé en provenance de l’Usap en 2020, devrait étendre de trois ans son engagement de trois saisons avec le MHR. Cette saison, le pilier a été aligné à quinze reprises pour onze titularisations et inscrit un essai.

Montauban > Un an de plus pour Venter

Le demi de mêlée de l’Union Sportive montalbanaise Shaun Venter (35 ans) va poursuivre l’aventure avec les Vert et Noir. Comme révélé sur rugbyrama.fr, celui qui est arrivé cet été en provenance de Bayonne va s’engager pour un an de plus dans le Tarn-et-Garonne.

Mont-de-Marsan > Ramototabua reste

Le Stade montois a officialisé la prolongation de l’engagement de son troisième ligne Veresa Ramototabua (22 ans). Le Fijdien, arrivé en provenance du Stade français à l’intersaison en qualité de joueur supplémentaire, rempile pour deux saisons supplémentaires soit jusqu’en 2025. Veresa Ramototabua a été aligné cette saison à trois reprises, toujours comme titulaire.

Carcassonne > Manchia sur le long terme

Romain Manchia (31 ans) a signé un nouveau contrat avec Carcassonne.Le deuxième ligne rempile pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Arrivé en provenance de Narbonne en 2018, le deuxième ligne cumule 98 apparitions sous le maillot jaune.

Carcassonne (2) > Contrat rompu pour Agaba

Contrôlé positif à un test antidopage en décembre dernier, Tim Agaba (33 ans) n’est plus un joueur de Carcassonne. Le club a communiqué ce mercredi qu’il mettait fin au contrat le liant à son troisième ligne « d’un commun accord ». L’international à VII sud-africain portait les couleurs audoises depuis 2021.

Agen > Goutta jusqu’en juin 2026

Le manager du Sporting Union Agenais, Bernard Goutta, a prolongé son contrat avec le SUA jusqu’en 2026. Arrivé en janvier 2022, le Catalan avait dans un premier temps signé un contrat portant sur trois saisons. Concernant ses adjoints, Dave Ryan devrait bien poursuivre l’aventure. Pour les trois-quarts, Raphaël Lagarde ne souhaite pas prolonger après la saison en cours. La piste locale est pour l’heure privilégiée, sans doute avec Olivier Campan, entraîneur des espoirs.

Australie > Rennie vers le Japon

Dave Rennie sera-t-il encore le sélectionneur de l’Australie à l’issue du Mondial 2023 ? Cela semble peu probable. L’ancien manager de Glasgow aurait choisi de sécuriser son avenir en misant sur le projet des Kobe Steelers. Le boss des Wallabies serait prêt à rejoindre la franchise de League One japonaise après la Coupe du monde.

Afrique du Sud > Jake White opéré d’urgence

Après le succès des Blue Bulls sur Newport (29-14), le week-end passé, Jake White a dû rejoindre un hôpital sud-africain en urgence pour se faire opérer de l’abdomen. Le directeur du rugby des Bulls a en effet ressenti de « violentes crampes à l’estomac », précise un communiqué publié par la franchise de Pretoria. Après une intervention de deux heures, l’ancien manager duMHR est rétabli et sera de retour dans un mois.

Écosse > Quatre matchs de préparation au Mondial, dont deux face à la France

La Fédération écossaise a dévoilé la liste des matchs de préparation duXV duChardon en vue de la Coupe du monde. L’Écosse commencera à répéter ses gammes par la réception de l’Italie, le 29 juillet, au stade Murrayfield ; suivra la venue du XV de France, encore à Edimbourg, le 5 août, puis une revanche en France, le 12 août, probablement du côté de Nice ; enfin, les Écossais finiront par un dernier galop d’essai face aux Géorgiens à Murrayfield, le 26 août.

Écosse (2) > Futur adjoint au Lou, Zondagh a quitté son poste au sein de la sélection

Futur entraîneur des lignes arrière du Lou, ABZondagh n’est plus adjoint de Gregor Townsend au sein duXV duChardon.La Fédération écossaise a officialisé l’information par un communiqué. Le technicien sud-africain entrera en fonction au 1er juillet.

Italie > Capuozzo retenu pour le stage, Polledri de retour

Kieran Crowley, l’entraîneur de l’Italie, a dévoilé mardi la liste des joueurs convoqués pour le stage de Vérone, organisé du 22 au 27 janvier. Trente-quatre joueurs ont été appelés - dont quatre nouveaux venus (Spagnolo, Nocera, Rizzoli et Manfredi). Jake Polledri, qui n’a plus été capé depuis novembre 2021, est de retour. Du côté des joueurs évoluant en France, si Paolo Garbisi, blessé, est logiquement absent, on retrouve le Toulousain Ange Capuozzo, le Briviste Pietro Ceccarelli et le Massicois Marco Fuser. Avants : Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Nocera, Riccioni, Rizzoli, Spagnolo, Zani, Bigi, Manfredi, Nicotera, Cannon, Fuser, Ruzza, Zambonin, Cannon, Lamaro, Negri, Pettinelli, Polledri, Zuliani. Arrières : Garbisi, Varney, Fusco, Allan, Da Re, Brex, Lucchin, Menoncello, Morisi, Bruno, Capuozzo, Minozzi, Padovani.

Angleterre > Cowan-Dickie forfait pour le début du Tournoi

Luke Cowan-Dickie (29ans) manquera au moins le début du Tournoi des 6 Nations en raison d’une blessure à une cheville qui nécessitera probablement une opération. L’international anglais est sorti en cours du match face à Northampton, le week-end dernier. « La blessure de Luke semble relativement grave », a déclaré le directeur du rugby d’Exeter, Rob Baxter, à la BBC.

Angleterre (2) > Suspendu quatre semaines, Owen Farrell a un plan pour ne pas rater l’ouverture du Tournoi

Auteur d’un plaquage dangereux contre Gloucester, le numéro 10 des Saracens a été suspendu quatre semaines. Mais en se soumettant au protocole de World Rugby, il pourrait être apte lors du début du Tournoi. Pour rappel ce protocole est une formation appelée « Head Contact Process » ayant pour but de sensibiliser les joueurs, coupables de plaquages dangereux en leur permettant de réduire leur suspension. Il serait donc susceptible d’être aligné avec le XV de la Rose pour le lancement du Tournoi des Six Nations face à l’Ecosse en se soumettant à ce fameux « Head Contact Process ».

Irlande > Nouvelles plutôt rassurantes pour Sexton et Furlong

L’Irlande a été plutôt rassuré quant à la disponibilité de Johnny Sexton et Tadhg Furlong pour le Tournoi des 6 Nations. L’ouvreur, qui a subi une blessure à la pommette et a subi une intervention chirurgicale, est encore trop juste pour évoluer avec le Leinster mais devrait être opérationnel pour la fin du mois.Le pilier droit, qui soignait une blessure à une cheville, a ressenti une douleur à un mollet pendant l’entraînement mais est aussi attendu prochainement sur les terrains.

France VII > Epée retenu pour Hamilton

L’encadrement de France VII masculin a annoncé le groupe retenu pour la tournée en Océanie, qui verra les Bleus jouer à Hamilton puis à Sydney. Cinq changements ont été opérés par rapport au groupe précédent : Marius Domon, Aaron Grandidier Nkanang, Jefferson Lee Joseph, Paul Leraître et Pierre Lucas sortent du groupe, remplacés par Nelson Epée, Théo Forner, Dorian Laborde Jordan Sepho et Antoine Zeghdar. Paulin Riva reste le capitaine de la sélection. Lors de l’étape néo-zélandaise, les 21 et 22 janvier, les Bleus affronteront les Samoa, les Fidji et le Kenya en poule. Le groupe :Carol,Epée, Forner, Huyard, Iraguha, Laborde, Laugel, Parez-Edo, Pasquet, Rebbadj, Riva, Sepho, Zeghdar.