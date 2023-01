Willemse capitaine, Coly titulaire... Les compositions de Montpellier-Ospreys

CHAMPIONS CUP - Pour se déplacer chez les Ospreys, Philippe Saint-André, le manager du MHR, a effectué quelques changements. Léo Coly et Louis Carbonel formeront la charnière. Paul Willemse sera capitaine et Yacouba Camara sera remplaçant. À l'arrière on retrouve Anthony Bouthier. Voici les compositions de Montepllier-Ospreys qui aura lieu ce samedi à 21 heures !

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12.Doumayrou, 11. Rattez ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée, 8. Mercer, 6. Van Rensburg ; 5. Willemse (cap.), 4. Chalureau ; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta. Les remplaçants : 16. Langdon, 17. Tu’inukuafe, 18. Haouas, 19.Stooke, 20. Reinach, 21. Lucas, 22. Lam, 23. Camara. \ud83d\udcab LA COMPO DES CISTES \ud83d\udcab



\ud83d\uddc3 @MHR_officiel

\u23a3\ud83d\udcc2 Saison 2\u20e3,2\u20e32\u20e3,2\u20e3-2\u20e3,2\u20e33\u20e3,3\u20e3

\u23a3\ud83d\udcc2Compo

\u23a3 @ChampionsCup_FR R3 \u26ab\ufe0f\u26aa\ufe0f



#TeamMHR \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f #OSPMHR pic.twitter.com/aUX4KVoxLL — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) January 13, 2023 Le XV de départ des Ospreys : 15. Cai Evans, 14. Alex Cuthbert, 13. Mike Collins, 12. Joe Hawkins, 11. Keelan Giles, 10. Owen Williams, 9. Rhys Webb, 1. Gareth Thomas, 2. Scott Baldwin, 3. Tom Botha, 4. Adam Beard, 5. Alun Wyn Jones, 6. Rhys Davies, 7. Justin Tipuric (c), 8. Jac Morgan. Les remplaçants : 16. Dewi Lake, 17. Nicky Smith, 18. Tom Francis, 19. Bradley Davies, 20. Huw Sutton, 21. Morgan Morris, 22. Reuben Morgan-Williams, 23. George North