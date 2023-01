Actuel meilleur marqueur du Top 14 avec huit essais, Ethan Dumortier a réalisé une première partie de saison canon. Appelé par Fabien Galthié au mois de novembre, le joueur de 22 ans a de grandes chances de retrouver les Bleus pour préparer le Tournoi, et possiblement connaître sa première sélection. Quelques jours avant l'annonce de la liste, le Lyonnais se livre.

Avez-vous l'impression d'avoir changé de dimension grâce à votre énorme début de saison ?

Tout d'abord, je suis plutôt flatté quand on me dit que je réalise un gros début d'exercice. Sincèrement, je suis tout de même conscient que je dois progresser dans énormément de secteurs. Ensuite, je ne dirais pas que j'ai changé de dimension, je dirais plutôt que le travail que je fournis depuis de longs mois commence à payer. Je me sens de plus en plus à l'aise sur l'aile, et je progresse tout le temps.

Vous avez inscrit 9 essais en 13 matchs, vous êtes-vous fixé une barre à atteindre en termes de nombre de réalisations ?

Non pas vraiment. Je ne suis pas vraiment fixé d'objectif, je veux juste bien finir les coups quand ils se présentent. Je trouve ça important d'avoir cette capacité à marquer peu importe la situation.

Vous avez été formé au poste de centre, êtes-vous désormais pleinement un ailier ?

Depuis deux ans, j'évolue énormément à l'aile, c'est vrai. Mais j'ai pour ambition de travailler ma polyvalence. Je suis encore très jeune et je ne veux pas évoluer à un seul poste, je dois être capable d'être performant au centre.

Qu'est-ce qui change le plus entre ces deux postes ?

La défense. Quand on est ailier, on se retrouve souvent en position de dernier défenseur. Mais il faut surtout bien être connecté avec les deux centres et le demi d'ouverture puis le second rideau avec l'arrière et l'autre joueur sur l'aile opposée. Quand vous avez le numéro onze ou quatorze dans le dos, vous êtes amené à prendre des décisions importante dans e secteur défensif, qui peuvent coûter très chers si elles sont mauvaises. Je dirais que c'est à ce niveau-là qu'il faut savoir rapidement s'adapter.

Comment s'est passé le début de semaine après cette victoire libératrice face à Pau ?

Plutôt bien ! On était sur une série très négative dont cette victoire à l'extérieur nous a fait énormément de bien. Elle a redonné le sourire à de nombreuses personnes dans le club. Cela nous a permis d'aborder la semaine sereinement et de travailler avec un peu plus d'enthousiasme. Mais il ne faut pas se relâcher et continuer de travailler pour gagner en régularité.

Comment voyez-vous cette équipe des Saracens ?

On la voit comme tout le monde je pense, c'est un monstre européen. Notre objectif est de ramener des points d'Angleterre. Nous en avons le potentiel, à nous de faire le boulot.

Le Lou compte deux défaites en autant de matchs en Champions Cup, y a-t-il toujours un espoir pour la qualification ?

Quand on voit le match aller que nous avons fait à Lyon face à ces Sarries, nous pouvons réellement les inquiéter. Il y a quelque chose à faire. Avec une victoire, nous pouvons nous qualifier donc bien évidemment que l'on y croit.

Ethan Dumortier a été convoqué en novembre avec les Bleus, sans avoir sa chance. Icon Sport

Lundi sera annoncée la liste du XV de France pour préparer le Tournoi des Six Nations, on imagine que vous allez y jeter un petit coup d'oeil...

C'est vrai que je l'attends avec impatience cette liste. Pour moi, l'équipe de France est la reconnaissance du travail que j'effectue depuis plusieurs mois. Si j'ai la chance d'être dans le groupé élargi, je donnerai le maximum pour gagner ma place et aider l'équipe à être prête pour ce 6 Nations. Je n'ai pas d'objectif précis en tête, comme par exemple d'être titulaire au premier match. Je veux juste franchir les étapes petit à petit et on verra bien.

Qu'avez-vous appris lors des rassemblements que vous avez effectués en novembre avec les Bleus ?

À titre personnel, cela m'a apporté plus de bagage technique pour faire des différences ballon en main. Quand on évolue avec d'autres joueurs qu'à Lyon, forcément cela nous offre plus de cartes pour progresser. J'ai également travaillé la défense avec Shaun (Edwards NDLR) d'une autre manière qu'au Lou. Toutes ces petites choses font que l'on s'améliore plus vite.

Jonathan Danty est forfait pour ce Tournoi, Yoram Moefana pourrait être replacé au centre, cela peut possiblement ouvrir une porte pour vous sur l'aile...

Je ne me dis pas ça. Je garde en tête le fait qu'il faudra que je fasse mes preuves à l'entraînement si je veux arracher une sélection. Il faut que je sois capable d'être au maximum de mes capacités pour potentiellement me faire une place au soleil. Le chemin est encore long.