Vidéo. Quand Ducuing et Dubié partent skier sur la Dune du Pilat...

INSOLITE - Nans Ducuing et Jean-Baptiste Dubié font tomber la chemise ! Pour la promotion des slips Budgy Smuggler, les deux Unionistes se sont mis en scène dans une vidéo humoristique. Au programme, journée ski sur la Dune du Pilat.

Nans Ducuing et Jean-Baptiste Dubié en slip qui skient sur la Dune du Pilat. Non ce n'est pas un Kamoulox mais bien une vidéo réalisée par les deux joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Pour promouvoir la marque de slips dont ils sont les égéries, Budgy Smuggler, les deux Unionistes ont décidé de ne pas se prendre au sérieux et de faire tomber la chemise.

Entourés de Pastis dès le début de la vidéo, l'arrière et le centre se sont aussi munis de perruques pour jouer leurs personnages à fond. Au programme avant le départ pour les pistes, on peigne bien ses poils de torse et on prend un bon petit déjeuner composé de baguettes et ... d'essence pur. Avec ça, plus rien ne peut arrêter nos deux héros du jour.

Pour arriver en haut des pistes, le voyage est long, très long même. Sans doute à cause de la sieste au feu rouge ou parce que l'ancien catalan et l'ancien montois se font arrêter par un policier, lui aussi en slip. Sur le sable fin de la Dune du Pilat, le tire-fesses est nécessaire pour pouvoir dévaler les pistes. Tout schuss, les deux athlètes vont à une vitesse folle et se permettent de bronzer pour finir la journée, une bière à la main (à boire avec modération évidemment).

Pas forcément la meilleure des préparations avant le déplacement en Afrique du Sud pour affronter les Cell C Sharks mais l'occasion de décompresser et de rigoler un bon coup.