TRANSFERTS - Provence Rugby continue de se renforcer pour la saison prochaine. Le club provençal enregistre les signatures pour trois ans de l'arrière toulonnais Thomas Salles et du deuxième ligne castrais Théo Hannoyer.

Provence Rugby, actuel neuvième de Pro D2, entame son recrutement pour la saison prochaine. Le club provençal vient d'enregistrer, pour les trois prochaines saisons, les signatures de l'arrière polyvalent du Rugby Club Toulonnais, Thomas Salles (26 ans), et du deuxième ligne du Castres olympique, Théo Hannoyer (26 ans également). Ce dernier a notamment connu toutes les sélections jeunes en équipe de France.

Ces deux joueurs, déjà passés par le Pro D2 à Aurillac pour l'arrière (entre 2016 et 2021) et à Valence-Romans pour le deuxième ligne (entre 2019 et 2021), viennent renforcer un groupe aixois ambitieux. Car si Théo Hannoyer est peu utilisé depuis son retour dans le Tarn (12 matchs en une saison et demie), Thomas Salles bénéficie d'un temps de jeu assez important sur la rade au sein d'un effectif assez conséquent à son poste (23 matchs depuis l'été 2021). L'arrière pourrait ainsi remplacer au sein de l'effectif provençal Florent Massip, en fin de contrat en juin prochain. Avec ces deux arrivées et après les récentes prolongations des cadres comme le deuxième ligne Jérôme Dufour et le demi de mêlée néo-zélandais Jonathan Ruru, deux éléments convoités par plusieurs écuries de Top 14, le le club managé par Mauricio Reggiardo frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts.