TOURNOI DES 6 NATIONS - Alors que Uini Atonio souffre d’un genou, le retour de blessure avec un mois d’avance de Demba Bamba constitue une aubaine pour le XV de France à ce poste crucial de pilier droit.

C’est peu dire, pour utiliser d’un terme politiquement correct, que la situation de Demba Bamba aurait pu susciter un point de crispation entre le XV de France et le club de Lyon, un de ses principaux fournisseurs ? Pourquoi ? Parce qu’après être parti en tournée au Japon où il avait été titularisé à deux reprises malgré un genou douloureux, Demba Bamba était revenu pendant ses vacances consulter les médecins de son club, pour constater que ses lésions au cartilage s’étaient aggravées et nécessitaient une opération, afin de permettre au jeune pilier droit (24 ans) de retrouver la plénitude de ses moyens dans l’optique de la Coupe du monde.

Fabien Galthié évoque la préparation du Tournoi des 6 Nations, les diverses blessures mais aussi les éventuelles surprises à attendre dans le groupe...



Pour en savoir plus c'est par ici : https://t.co/jvKqZHTHKe pic.twitter.com/5Rho86xsaR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 11, 2023

Effectuée fin juillet, l’opération nécessitait sur le papier environ six mois d’arrêt, et se trouvait ainsi synonyme d’un retour à la compétition fin janvier. Sauf que Bamba est revenu avec près d’un mois d’avance sur le protocole, retrouvant les terrains face à Brive avant d’enchaîner et de se montrer très performant à Pau la semaine dernière, malgré une légère entorse d’une cheville survenue une semaine plus tôt. "Concernant Demba, il y a eu un très gros travail de notre staff médical et de nos préparateurs physiques, notamment de Sylvain Vauraz qui effectue un énorme travail de l’ombre pour le retour au jeu de nos blessés, expliquait dans la semaine l’entraîneur en chef du Lou Kenny Lynn. A Lyon, tous les joueurs qui reviennent à la compétition après une longue blessure sont en pleine forme et très rapidement opérationnels à leur meilleur niveau, ce qui leur permet de reprendre très vite de bonnes habitudes sur le terrain."

3e feuille de rang chez les Sarries

Difficile de contredire Lynn, tant Bamba affiche un état de santé resplendissant depuis deux semaines, affichant une tenue en mêlée des plus correctes tout en conservant ses qualités naturelles d’appuis et de d’explosivité. De quoi enchaîner une troisième feuille de match face aux Saracens dès ce week-end, mais surtout de revenir à 100 % dans la course au groupe des 42 pour le prochain Tournoi. Un retour qui sonne comme une bénédiction pour les Bleus, sachant que Uini Atonio sera absent trois semaines en raison d’une entorse du genou droit, que Sipili Falatea ne confirme qu’à moitié les bonnes dispositions entrevues en novembre et surtout que Mohamed Haouas accuse le coup depuis de longs mois.

Lequel de ces quatre joueurs vous prendriez pour seconder l'indéboulonnable Julien Marchand ? Ou alors vous voyez un autre prétendant ? \u2b07\ufe0fhttps://t.co/dHoU3N09n6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 12, 2023

De fait, même si Dorian Aldegheri demeure une valeur sûre, le retour de Bamba ne peut que constituer une aubaine pour le XV de France, quand bien même la santé de ce dernier demeure à surveiller comme le lait sur le feu. "Tous les joueurs ont un suivi individuel , mais c’est vrai qu’au sujet d’un joueur comme Demba, on sait qu’il y a un peu plus de choses à faire, confirmait Lynn. Demba, il faut qu’il s’entraîne un peu plus que les autres pour être bien dans son corps." À commencer par son éternel point faible des ischio-jambiers, que le Lyonnais sait devoir travailler plus que jamais afin de pouvoir défendre pleinement ses chances.