Pro D2 - En ouverture de la 17e journée de Pro D2 jeudi soir, se jouait au stade de la Rabine un duel entre prétendants aux phases finales. Les Agenais s'offrent un cinquième succès en déplacement cette saison. Ils arrachent une victoire 15-16 grâce à un essai du talonneur Sosene-Feagai à quelques minutes de la fin de partie. Vannes concède un quatrième revers en cinq matchs.

Décidément, Agen est une équipe qui s’exporte bien cette saison. Au stade de la Rabine, les Lot-et-Garonnais décrochent une cinquième victoire à l’extérieur cette saison, marquée par un seul voyage à vide jusqu’ici, à Nevers mi-décembre. Jeudi soir, les Agenais ont d’abord fait le dos rond face aux Vannetais, avant finalement de l’emporter 15-16. Et de ne laisser aux Bretons qu’un amer bonus défensif.

Vannes prend la main, Agen s'accroche

Sous une pluie battante et dans un vent tourbillonnant, cela s’annonçait plutôt compliqué de bien jouer. Les acteurs sont notamment gênés lors de leurs jeux au pied longs qui filent souvent en ballon mort. Dans ces conditions, les Vannetais réussissent plutôt à se trouver. Ils progressent bien en jouant debout. Les Bretons s’appuient avant tout sur leur puissance pour inscrire le premier essai du match, sur un ballon porté mené par Patrick Leafa suite à une prise de balle en touche de Francisco Gorrissen (14e). Le deuxième essai vannetais découle lui d’une touche… agenaise. Après un bon contre, les locaux sont à l’initiative avec Romaric Camou qui attaque le centre du terrain. Puis son ouvreur Maxime Lafage est inspiré, feinte une remise vers l'intérieur à Francisco Gorrissen et allonge ensuite la passe vers l'aile de Nathanael Hulleu. Qui marque en coin (12-3, 26e). Et valide ainsi son septième essai cette saison. En face, les Agenais font l'effort pour coller au score...

Les Bretons et Nathanael Hulleu avaient trouvé des brèches dans le premier acte. Icon Sport - Icon Sport

Les Agenais arrachent la victoire

Ils cherchent à concrétiser leurs temps forts par le pied de Thomas Vincent, à l’image d’un premier drop, tenté et réussi dès le début de match (3e). Les visiteurs capitalisent aussi sur leur mêlée dans le premier acte et ils ont le mérite de ne pas laisser Vannes s’échapper. L’ouvreur engrange encore (33e et 40e+1) et à la pause Agen reste à l’affût (12-9). Vannes reprend un certain ascendant en mêlée dans le deuxième acte mais égare des munitions dans le secteur de la touche. Dans cette rencontre cadenassée, chaque erreur peut se payer cash. Le nouvel arrivant agenais Elton Jantjies est mis dans le bain pour son premier ballon. Sur un terrain humide et avec un vent tourbillonnant, il doit tenter une pénalité de 50 mètres pour tenter de gommer un peu l’écart au score (61e). Manqué. Comme le drop du Vannetais Romaric Camou, un peu décalé sur l’aile droite et à 48 mètres des perches. Le ballon rebondit sur la barre transversale et revient vers le terrain. À un quart d’heure de la fin de partie, il aurait permis aux Bretons de se mettre à l’abri d’un essai transformé… Au contraire, c’est un choix fort des Agenais qui fait basculer la partie à 6 minutes de la fin. Menés 15-9, ils décident de taper une pénalité en touche plutôt que de prendre les points pour revenir dans le bonus défensif. Un lancer bien capté par Zak Farrance plus loin et un relais de Mike Sosene Feagai, les avants agenais pilonnent l’en-but. Le talonneur Sosene Feagai ramasse à nouveau le ballon et finit le travail. Un essai transformé par Thomas Vincent, qui permet à Agen de doubler Vannes dans le sprint final de cette partie (15-16).

Agen, solide 4e au classement

Avec ce succès, les Agenais (45 points) reviennent provisoirement sur les basques des Biarrots et des Montois au classement (46 points) avant les rencontres de vendredi. Surtout, les joueurs de Bernard Goutta démontrent à nouveau leur capacité à performer hors de leurs bases, et écartent un peu un adversaire direct. En face, les Vannetais manquent l’occasion de revenir dans le top 6 du championnat. Et devront vite rectifier le tir. Ils ne comptent qu’une victoire sur les six derniers matchs. Un bilan à vite rehausser pour rester au contact des postulants aux phases finales.