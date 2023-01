Où regarder les matchs de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2023 ?

On connait désormais le programme de diffusion de la prochaine Coupe du monde. Avec la répartition des matchs sur trois groupes différents, l'équipe de France se retrouve, elle aussi, éparpilée. Les Bleus connaîtront deux chaînes différentes au fil de la compétition.

L'équipe de France et ses fans sont fixés. TF1 a annoncé hier sous-licencier 28 des 48 rencontres de la Coupe du monde 2023. Avec 18 rencontres pour M6 et 10 pour France Télévisions, TF1 se garde les plus belles affiches de l'évènement dont une grande majorité des matchs des Bleus. Par exemple, le choc tant attendu face à la Nouvelle-Zélande qui ouvrira la reine des compétitions le vendredi 8 septembre à 21h. La chaîne diffusera également les matchs face à l'Uruguay le jeudi 14 septembre à 21 h et face à l'Italie le vendredi 6 octobre à 21h.

La seule et unique rencontre des Bleus, invaincus en 2022, que ne proposera pas TF1 se retrouvera sur France Télévisions. Il s'agit du match face à la Namibie le jeudi 21 septembre à 21h. Un groupe habitué à diffuser des matchs de l'équipe de France avec les Tests-Matchs mais aussi et surtout le Tournoi des 6 Nations.

L'intégralité des phases finales des Bleus sur TF1

Pour le reste de la compétition, si la bande d'Antoine Dupont se qualifie, cela se passera sur TF1. La chaîne s'est gardée les deux meilleurs quarts de finale, dont celui des Bleus, les deux-demi finales, le match pour la troisième place et la grande finale. Si les vainqueurs du dernier Tournoi des 6 Nations vont au bout, cela se passera donc sur TF1 en exclusivité.

Vendredi 8 septembre

TF1 : 21 h France - Nouvelle Zélande

Jeudi 14 septembre

TF1 : 21 h France - Uruguay

Jeudi 21 septembre

France Télévisions : 21 h France - Namibie

Vendredi 6 octobre

TF1 : 21 h France - Italie

Samedi 14 octobre / Dimanche 15 octobre

TF1 : 21h France - 1er du Groupe B / 2e du Groupe B (Quart de Finale)

Vendredi 20 octobre

TF1 : 21h Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2 (Demi-Finale)

Samedi 21 octobre

TF1 : 21h Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4 (Demi-Finale)

Samedi 28 octobre

TF1 : 21h Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2 (Finale)