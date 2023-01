Les compositions probables de la 3e journée de Champions Cup

La Champions Cup reprend ses droits ce week-end. L'occasion de retrouver les compositions probables en avant-première.

Clermont - Leicester

Le XV de départ officiel de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Tiberghien, 12.Simone, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Jauneau ; 7. Fischer, 8.Lee (cap.), 6.Cancoriet ; 5. Amatosero, 4. Jedrasiak ; 3.Slimani, 2. Pélissié, 1. Bibi Biziwu.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Beria, 18. Kubriashvili, 19.Annandale, 20. Tixeront, 21. Bézy, 22. Plisson, 23. Moala.

Infirmerie : les mauvaises nouvelles de la semaine concernent Damian Penaud et Kevin Viallard. L’ailier clermontois est blessé aux ischios et sera indisponible deux semaines alors que le demi de mêlée est touché à une épaule, le contraignant à être absent entre six et huit semaines. Lucas Dessaigne sera encore trop juste et poursuit sa réhabilitation. Tomas Lavanini, Arthur Iturria et Yohan Beheregaray sont fortement incertains. Peceli Yato est lui toujours blessé.

Le XV de départ officiel de Leicester : 15. Atkinson ; 14. Steward, 13. Scott, 12. Kelly, 11. Simmons ; 10. Pollard, 9. Youngs (cap.) ; 7. Reffell, 8. Jansen, 6. Chessum ; 5. Henderson, 4. Wells ; 3. Heyes, 2. Clare, 1. Whitcombe.

Remplaçants : 16. Taufete'e, 17. Cronin, 18. Hurd, 19. Cracknell, 20. Ilione, 21. van Poortvliet, 22. Gopperth, 23. Potter.

Sale – Toulouse

Sale : Tom Curry blessé, la grosse tuile

Juste avant le match aller, Sale avait perdu son troisième ligne centre sud-africain Dan du Preez. Cette fois, les Sharks vont connaître un nouveau coup dur en troisième ligne puisque l’international anglais Tom Curry s’est blessé aux ischio-jambiers.Son manager Alex Sanderson a déjà annoncé qu’il ne rejouerait pas avant le Tournoi des 6 Nations. Ce sera une absence très lourde pour son équipe face au Stade toulousain, tant Curry est absolument indispensable dans son dispositif.Par ailleurs, Dan du Preez n’a toujours pas rejoué depuis son forfait de dernière minute à Ernest-Wallon même s’il est espéré samedi. En revanche, le club anglais pourra compter sur un autre cadre de son effectif, à savoir le trois-quarts centre Manu Tuilagi. Absent lui aussi lors de la sévère défaite à Toulouse, il amènera cette fois sa densité et sa force de pénétration au centre de l’attaque des Sharks. Il aurait pourtant encore pu rater ce rendez-vous… Auteur d’un terrible plaquage au niveau de la tête sur Tommaso Allan lors de la victoire face aux Harlequins le week-end passé, Tuilagi n’a finalement pas été cité et s’en tire très bien. L’arrière Joe Carpenter est aussi disponible. L’ouvreur George Ford devrait encore manquer à l’appel.