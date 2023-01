C'est Noël en janvier ! Ce week-end, à l'occasion des compétitions européennes, Rugbyrama vous offre des lots de 2 places par match. Clermont - Leicester, Racing 92 - Harlequins, La Rochelle -Ulster, Pau -Dragons, Stade Français - Lions et Perpignan - Glasgow sont les rencontres concernées. Pour participer, rien de plus simple, vous avez juste à suivre les indications inscrites sur les publications sur Facebook, Instagram et Twitter. Tirage au sort ce jeudi à 18h.