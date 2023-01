FÉMININES - Alors Marjorie Mayans, Safi N'Diaye, Laure Sansus et Céline Ferrer ont annoncé leur retraite internationale après la dernière Coupe du Monde de rugby. Une décision à laquelle la co-capitaine des Black Ferns, Sarah Hirini, a réagi sur les réseaux sociaux. Cette dernière a rendu un joli hommage à ses anciennes adversaires.

Sur ses réseaux sociaux, la capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande à VII, Sarah Hirini, a rendu un bel hommage aux quatre jeunes retraitées du XV de France Féminin. La Néo-Zélandaise a publié une photo montrant Marjorie Mayans, Safi N'Diaye, Laure Sansus et Céline Ferrer, en légendant "quatre étoiles absolues du jeu, je vous souhaite tout le meilleur pour le futur".



Capitaine de l'équipe à VII donc, Hirini est aussi la vice-capitaine des Black Ferns à XV et a récemment été sacrée championne du monde lors du mondial 2022 qui s'est déroulé en Nouvelle-Zélande. Une compétition dans laquelle les Bleues ont été éliminées en demi-finale, face à ces mêmes Néo-Zélandaise, au terme d'une fin de match cruelle (25-24). Mayans, Sansus, Ferrer et N'Diaye avaient ensuite annoncé la fin de leur carrière internationale.