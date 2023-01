CHAMPIONS CUP - Avant de retrouver les Sharks de Durban ce samedi, les Bordelais ont passé la semaine ensemble. Entre voyage, safari et petite revue d'effectif, le groupe a l'occasion de se souder pendant ces quelques jours. Le match face aux Sud-Africains permettra aussi à plusieurs joueurs de se montrer pour créer de l'émulation.

C'est la grande nouveauté de cette Champions Cup nouvelle édition. Un long voyage en Afrique Du Sud est au programme de plusieurs clubs français cette saison, dont l'Union Bordeaux-Bègles. Le club bordelais s'est envolé en début de semaine pour Durban, où des Sharks aux dents acérées les attendent. Une expérience inédite pour le groupe girondin, qui passe donc la semaine ensemble. L'occasion de resserrer encore plus un groupe qui s'était déjà unifié depuis la période compliquée de ces derniers mois, avec notamment le départ de Christophe Urios. "C'est une belle aventure, ce sont des voyages qui peuvent resserrer le groupe, il faut s'en servir", témoignait Julien Laïrle. Partis à 13h30 lundi, les joueurs et le staff sont arrivés à Durban mardi à 15h30, après plusieurs (longues) escales à Paris et Johannesburg.

Un safari prévu jeudi

Si peu de rugby a été prévu pour cette semaine un peu spéciale, le programme allégé était garni de quelques séances de musculation, un entraînement collectif mercredi, et une mise en place vendredi. "La semaine dernière était une semaine type donc on en a profité pour bien travailler. On savait que cette semaine, on n'allait pas beaucoup travailler sur le plan physique. Il fallait digérer le voyage, avec peu d'entraînements... Tout cela, ce sont des choses qu'on a anticipées." Aussi, un safari a été programmé ce jeudi après-midi, à une heure de route de Durban. Une activité unique, qui va forcément permettre aux joueurs de créer des liens entre eux et qui permettra de renforcer la cohésion du groupe alors qu'une deuxième partie de saison intéressante reste à jouer.

D'ailleurs, pour préparer au mieux les prochaines semaines et créer de l'émulation au sein du groupe, un remaniement d'effectif va être effectué lors de cette quinzaine européenne, et notamment lors du match face aux Sharks. "L'objectif, pour nous, c'est de redonner du temps de jeu à ceux qui n'en n'avaient pas, assumait Frédéric Charrier. On a beaucoup de matchs de haut-niveau d'affilée donc on a besoin de tout l'effectif sachant que derrière, on a les internationaux qui vont partir. On a besoin de redonner du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas, mais aussi faire souffler ceux qui en avaient besoin, tout en restant compétitif." Cette semaine en Afrique du Sud risque donc d'être riche en renseignement et servira, comme prévu, de rampe de lancement pour les deux prochains déplacements en championnat, à Castres et à Paris.