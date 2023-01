CHALLENGE CUP - Toujours en course en Challenge Cup, la Section paloise pourrait faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de succès ce vendredi au Hameau face aux Dragons de Newport. Pour cela, Sébastien Piqueronies devrait donner sa chance à l’arrière de 18 ans, Théo Attissogbe.

Malgré la défaite à domicile face aux Cheetahs en ouverture de la compétition, la Section paloise s’est totalement relancée dans la course à la qualification grâce à sa victoire à Newport lors de la deuxième journée. Les Palois doivent maintenant confirmer à domicile ce vendredi face à cette même formation galloise dans une rencontre où ils partiront largement favoris. En effet, les Dragons ne crachent pas vraiment du feu cette saison. Ils sont actuellement derniers de leur poule en United Rugby Championship (URC), avec seulement trois succès lors des douze premières journées. La formation managée par Dai Flanagan n’a pas gagné depuis le 29 octobre. C’était face à l’équipe italienne des Zèbres en championnat. Depuis, ils ont enchaîné une série de six défaites et un match nul sur la pelouse des Lions en Afrique du Sud qui leur permet néanmoins de conserver l’espoir d’accrocher une qualification en Challenge Cup.

Les Dragons viennent donc au Hameau avec l’ambition de sauver leur saison, comme l’explique l’entraîneur Luke Narraway : "Nous avons toujours notre destin entre nos mains. Nous avons encore deux opportunités. À nous de réaliser des bonnes performances pour progresser dans cette compétition. Nous étions très déçus de notre défaite contre Pau à domicile car nous avons eu de nombreuses opportunités pour l’emporter. Néanmoins, nous avons perdu dix-sept ballons alors que nous n’étions pas sous pression mais seulement en raison de fautes de main ou par manque de précision. Si nous parvenons à être meilleurs dans ce secteur-là, nous pouvons espérer repartir cette fois avec les points dont nous avons besoin."

Retrouver le goût de la victoire à l'européenne

Les Dragons misent sur la Challenge Cup pour mettre un terme à leur période de disette. Ce sera aussi le cas des Palois qui n’ont plus gagné depuis leur retour du pays de Galles. Ils voudront aussi couper la mauvaise dynamique des dernières semaines à travers cette compétition. Pour retrouver de l’enthousiasme, le manager Sébastien Piqueronies devrait s’appuyer sur la jeunesse dorée de la Section qui compte de nombreux internationaux chez les moins de 20 ans. Ils étaient quatre à s’imposer en Italie le week-end dernier avec les Bleuets (alors que Clément Mondinat est blessé et que Hugo Auradou et Émilien Gailleton étaient laissés à disposition de la Section pour jouer en Top 14). Ainsi, l’arrière Théo Attissogbe, 18 ans depuis le 19 novembre, devrait faire ses grands débuts chez les professionnels.

Arrivé de Mont-de-Marsan lors de la dernière intersaison, il était attendu dès les premiers matchs de Challenge Cup au mois de décembre mais il avait dû renoncer en raison d’une commotion lors de sa participation au tournoi de Dubaï avec l’équipe de France 7 Développement. Il ne devrait pas être le seul bleu ce vendredi sur la pelouse du Hameau. Les supporters de la Section pourraient aussi découvrir le numéro huit Brent Liufau. Ce dernier était déjà titulaire à Newport et pourrait enchaîner et ainsi connaître sa première titularisation à domicile.