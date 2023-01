Alors que des discussions avaient vues le jour entre l'UBB et Semi Radradra, le centre de Bristol ne devrait finalement pas revenir en Gironde, affirme l'Équipe ce mercredi. La question de l'état physique de l'international Fidjien (30 ans, 11 sélections à XV) avait notamment été posée par les Bordelais.

Beaucoup en rêvaient, ça ne devrait finalement pas se faire. Semi Radradra, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde lorsqu'il est en forme, ne reviendra finalement pas à l'Union Bordeaux-Bègles, annonce l'Équipe ce mercredi. Déjà passé en Gironde de 2018 à 2020 lors d'un passage glorieux, le centre avait ensuite rejoint Bristol. Avide de relancer son projet avec notamment un nouveau staff, qui sera dirigé par Yannick Bru, l'UBB de Laurent Marti avait alors ambitionné de rapatrier Radradra en vue de la saison prochaine. Mais avec la récente signature de Damian Penaud, la piste s'était quelque peu refroidie. Surtout que le club avait demandé à Bristol des renseignements sur le genou du Fidjien, récemment opéré.

L'arrivée du colosse ne se ferait donc finalement pas, malgré le fait que Bordeaux, de l'aveu de Laurent Marti, est à la recherche d'un joueur capable de couvrir les postes de centre et d'ailier pour la saison prochaine. "On tient à respecter le salary cap. Il ne faut pas non plus mettre tout le talent derrière. On réfléchit à nos équilibres. On doit notamment densifier notre paquet d'avants", précisait Laurent Marti dans L'Équipe. En plus de cela, et des arrivées de Penaud, Abadie, Laterrade et Tatafu, Bordeaux est encore en recherche d'un pilier droit, d'un deuxième ligne et d'un troisième ligne.