TRANSFERTS - Le club rochelais touche au but. Selon l’Équipe, Jonathan Danty serait proche de prolonger avec le champion d’Europe en titre. Le bail du centre international de 30 ans irait jusqu’en 2027.

Une bonne nouvelle pour La Rochelle. Jonathan Danty serait en passe de prolonger son contrat pour 3 saisons supplémentaires, selon l’Équipe. Il serait lié avec le club rochelais jusqu’en 2027. Avec cette probable prolongation, le Stade Rochelais consolide ses lignes arrières pour les années à venir.

Arrivé la saison dernière chez les Maritimes, le centre français a déjà connu l’ivresse d’un titre avec les jaune et noir. Joueur cadre des lignes arrières depuis sa venue, il était titulaire lors de la finale face au Leinster l’an dernier (victoire 24-21). Son avenir était au centre de l’attention depuis quelques semaines, alors que l’hypothèse d’un retour au Stade Français était de plus en plus forte. Avec cette prolongation signée, le champion d’Europe en titre va pouvoir préparer sa réception de l’Ulster dans les meilleures conditions. Jonathan Danty ne sera pas du match, lui qui est toujours blessé et pourrait se faire opérer du genou. Il est forfait pour le Tournoi des 6 Nations avec l’équipe de France.