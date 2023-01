TRANSFERTS - Fabien Perrin s’engage pour une saison supplémentaire avec la Colombe ! Arrivé en 2019 en provenance de Bourg-en-Bresse, le centre international espagnol va connaître sa cinquième saison sous le maillot columérin.

Nouvelle prolongation chez le cinquième de Pro D2. Le centre espagnol Fabien Perrin a re signé jusqu'en juin 2024. En quatre saisons avec Colomiers, il compte 65 matchs dont 56 titularisations pour un total de cinq essais ! Cette année, il a déjà participé à 13 rencontres pour deux essais inscrits.

En 2021 et 2022, il était également titulaire lors des barrages de ProD2 face à Oyonnax. À 34 ans, il est aujourd'hui l’un des cadres du groupe et de la ligne de trois-quart columérine.

"Je suis très content de prolonger et de continuer avec ce groupe. Je suis ici depuis quatre ans, c’était donc pour moi une évidence de rester à Colomiers. Je suis très heureux d’avoir la confiance du club et du staff en me prolongeant" s'est exprimé le joueur dans le communqiué du club.