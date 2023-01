TRANSFERTS - Le Stade aurillacois a annoncé les prolongations de quatre de ses joueurs. Deux centres, un ailier et un demi de mêlée vont donc continuer l'aventure dans le Cantal pour trois saisons supplémentaires. Roméo Gontineac et son staff verrouillent donc une partie de ses cadres.

AJ Coertzen est l'un des ailiers les plus utilisés de l'effectif aurillacois. Le Sud-Africain de 32 ans a donc décidé de prolonger son contrat pour trois saisons et portera donc les couleurs du Stade aurillacois jusqu'en 2026. Depuis le début de la saison Coertzen a été titularisé à 13 reprises en autant de matchs joués et a inscrit trois essais.

Du côté des centres, ils sont deux à avoir prolongé l'aventure. Elijah Niko et Christa Powell continueront donc à se partager le temps de jeu ou à être associé comme face à Béziers lors de la 9e journée du championnat.

Même chose pour le demi de mêlée David Delarue qui sera Aurillacois encore pour trois saisons. Depuis le début de l'exercice il accumule 11 feuilles de matchs pour 9 titularisations. Lors de ses deux dernières apparitions face à Rouen et Mont-de-Marsan, le numéro 9 a inscrit deux essais.

Actuellement 8e au classement, les hommes de Roméo Gontineac bataillent désormais pour le top 6. C'est avec de réelles ambitions pour la suite que le staff d'Aurillac s'inscrit dans une volonté de continuité avec les prolongations de ces quatre joueurs.