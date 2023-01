CHALLENGE CUP - Vaincu à Brive (26-17), ce qui compromet ses chances d’être en phase finale de Top 14, et après l’affaire Mignoni, le RCT a repris le chemin des terrains, ce mardi, à Berg. Des blessés de longue date ont fait leur retour à l'entraînement, certains ont préféré rester en compagnie du staff médical pour soigner des contusions.

Sous un vent froid, et devant une cinquantaine de supporters, les Varois ont effectué une séance intense avant d’affronter Bath, samedi, en Challenge Cup. Bien évidemment, les sujets extra sportifs ont jalonné la fin du week-end, et le début de semaine : le sévère communiqué "Silence on coule" des Fils de Besagne, un des principaux clubs de supporters, a fait grand bruit, et l’avenir de Pierre Mignoni, qui restera bien à la tête de l’entité au muguet avec Franck Azéma, a animé les discussions dans le microcosme toulonnais. Le club varois était aussi dans la peine, lundi, pour accompagner Alex Massari, président de l’association durant de longues années, dans son dernier voyage.

Désormais, place au sportif. Selon nos informations, Pierre Mignoni a pris la parole devant son groupe en préambule de cette journée de reprise. Il a tenu à clarifier sa situation. De ce discours, un seul cap a été donné : unité. "C’est un moment compliqué, mais il faut qu’on reste ensemble", assure un membre du groupe.

Au rayon des bonnes nouvelles, Toulon a récupéré du monde de son infirmerie : Charles Ollivon, Waisea Nayacelevu (genou), Maelan Rabut (cheville) ont participé à l’intégralité de la séance. Le troisième ligne du XV de France semblait encore un peu boité au moment de quitter le pré. Tous les trois postulent pour le déplacement à Bath.

Waisea Nayacalevu n'est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Icon Sport

La tuile Isa, Kolbe reste au chaud

En revanche, la déconvenue corrézienne a laissé quelques traces à l’image de Facundo Isa. L’Argentin, bien que revenu sur la pelouse à la suite d’un protocole commotion face aux Coujoux, doit prendre son mal en patience durant une dizaine de jours sur avis médical.

Kieran Brookes, Cheslin Kolbe et Benoît Paillaugue sont restés aux soins durant cette journée de travail. Les trois éléments ont reçu des coups. À ce stade, le staff varois n’avait pas d’inquiétude, et plusieurs éléments pourraient même être du groupe ce samedi. Dans une des villes thermales les plus célèbres outre-Manche, Mignoni et Azéma comptaient de toute manière offrir une cure de jouvence au groupe varois. Halagahu, Warion, Coulon devraient grappiller des minutes chez les professionnels. Ils auront encore une lourde responsabilité.

Pour que la tempête quitte les bords de Rade, les pensionnaires de Mayol seraient bien inspirés de battre Bath pour s’assurer à coup sûr une qualification pour la phase finale de la Challenge Cup. Surtout, ils s’éviteraient un troisième revers de rang qui ferait tache.