TOP 14 - Le Rugby Club toulonnais a lancé officiellement, à Paris et Toulon, son "Hall Of Fame". Une première dans le sport français. La première phase de vote destinée au grand public permettant de désigner les 8 légendes qui intégreront la première promotion du Hall of Fame,a été ouvert ce mardi 10 janvier.

Toulon et son club du RCT vont donc avoir leur "Hall of Fame". Mais qu'est-ce qu'un Hall of Fame ? C'est une pratique qui consiste à honorer des individus ayant réalisé des choses majeures dans leurs domaines respectifs.

À Toulon pour honorer certaines légendes du club, l'encadrement a donc décidé de se lancer dans cette pratique et a mis en place un vote pour sélectionner les huit noms qui intégreront la première promotion de ce Hall of Fame. Parmi les icônes de la Rade on peut retrouver Wilkinson, Bodrero, Herrero et tant d'autres. Pour prétendre à une place, il faut que ces anciennes gloires remplissent certains critères.

Il est temps de voter pour les 8️⃣ premières légendes du @RCTofficiel qui entreront dans le Hall Of Fame RCT \u2b50



On commence avec les joueurs de 1908 à 1959 \ud83c\udfc6



Qui de Baillette, Bodrero ou Bonnus rentreront pour l'éternité dans l'histoire du club ?



À vous de choisir 2 joueurs \u2935 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) January 10, 2023

Seuls les anciens joueurs ou entraîneurs pourront intégrer le Hall of Fame du RCT. Les anciens joueurs ayant arrêté leur carrière depuis cinq saisons révolues peuvent intégrer le Hall of Fame. Il faut que ces joueurs aient joué au RCT durant cinq saisons, exception faite des Champions de France, Champion d’Europe, ou vainqueur du Challenge Du Manoir.

Les nominés :

Il y a quinze nominés répartis en fonction de leurs périodes. Il y a trois anciens joueurs de la période 1908-1959, quatre anciens de la période 1960-1979, quatre anciens joueurs de la période 1980-1990 et quatre joueurs de la période années 2000 à aujourd’hui.

Alors qui est nominés ? Pour la première génération : Marcel Baillette, Marcel Bodrero,Firmin Bonnus. Dans la deuxième catégorie on retrouve : Jean-Claude Ballatore, Christian Carrere, Arnaldo Gruarin et André Herreo. Sur la dizaine 1980-1990 il y a Eric Champ, Jérôme Gallion, Daniel Herrero et Eric Melville. Enfin dans la génération 2000 on peut y retrouver, Bakkies Botha, Tana Umaga Joe Van Niekerk et Jonny Wilkinson.

Le déroulement :

Pour choisir vos légendes il y aura des phases de votes qui se dérouleront selon le calendrier ci-dessous.

Du 10 janvier au 15 février : vote des 2 légendes de la période 1908-1959 parmi les 3 pré-sélectionnés (M. Baillette, M. Bodrero, F. Bonnus)

Du 17 janvier au 15 février : vote des 2 légendes de la période 1960-1979 parmi les 4 pré-sélectionnés (JC. Ballatore, C. Carrere, A. Gruarin, A. Herrero)

Du 24 janvier au 15 février : vote des 2 légendes de la période 1980-1999 parmi les 4 pré-sélectionnés (E. Champ, J. Gallion, D. Herrero, E. Melville)

Du 31 janvier au 15 février : vote des 2 légendes de la période 2000 et + parmi les 4 pré-sélectionnés (B. Botha, T. Umaga, J. Van Niekerk, J. Wilkinson)

Voici le lien pour voter pour cette première phase (joueurs de 1908 à 1959) : https://www.surveylegend.com/ survey/-NLLmjArD9Shz8KwfQso