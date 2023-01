PRO D2 - Contrôlé positif à un test antidopage en décembre dernier, Tim Agaba n'est plus un joueur de Carcassonne. Le club a communiqué ce mercredi qu'il mettait fin au contrat le liant à son troisième ligne "d'un commun accord". Agaba portait les couleurs audoises depuis 2021.

En décembre dernier, alors qu'il faisait partie des cadres de l'équipe, Tim Agaba n'apparaissait pas sur la feuille de match carcassonnaise pour affronter Provence Rugby. Une surprise au vu de l'importance du match en question et de la forme du troisième ligne centre. Seulement voilà, à l'époque déjà, un doute planait quant à un éventuel contrôle positif au dopage d'Agaba. Une rumeur finalement confirmée par le club lui-même quelques semaines plus tard.

"L’US Carcassonne annonce avoir mis un terme au contrat le liant à son joueur Tim Agaba, affirmait le club via un communiqué. En effet, en raison d’un contrôle antidopage réalisé par l’AFLD fin 2022 qui s’est révélé positif, le club et le joueur ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle d’un commun accord. L’US Carcassonne condamne le dopage, une pratique qui va à l’encontre de nos valeurs et de celles de notre sport." Un message sans équivoque, qui est une mauvaise nouvelle de plus pour les Audois, déjà en difficulté en championnat. Avant de se déplacer à Grenoble vendredi, les hommes de Christian Labit sont quatorzièmes et ne possèdent que deux petits points d'avance sur Soyaux-Angoulême.

Sans Agaba, l'USC comptera sur Étienne Herjean, Grégory Annetta, Stéphane Onambélé et le jeune Guilhem Vettore au poste de troisième ligne centre.