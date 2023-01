XV DE FRANCE - Pour sa première sortie médiatique de l'année 2023, le sélectionneur des Bleus a animé un entraînement du Stade Belvèsois. À cette occasion, Fabien Galthié a accepté de faire le tour de l'actualité et a notamment évoqué sa prolongation à la tête du XV de France ainsi que la composition de son futur staff.

C'était dans les tuyaux depuis un moment mais personne ne l'avait vraiment officialisé. Fabien Galthié a bien prolongé son contrat en tant que sélectionneur du XV de France jusqu'en 2027. Avec la mise en retrait de Bernard Laporte, président de la FFR (Fédération Française de Rugby) et le départ de Laurent Labit et Karim Ghezal pour le Stade français ainsi que celui de Thibault Giroud pour l'Union Bordeuax-Bègles, des questions se posaient autour de la prolongation de Fabien Galthié. La réponse a été brève. Un simple "oui" de la part du sélectionneur qui a tout de même le mérite de confirmer les quelques doutes qui subsistaient.

Fabien Galthié restera donc à la tête du XV de France après la Coupe du monde avec un tout nouveau staff.

Galthié confirme l'arrivée de Sempéré

Le futur staff du XV de France ne sera pas forcément acté avant la Coupe du monde 2023, le sélectionneur estimant qu'il reste encore "du temps" mais il commence déjà à se dessiner. Une chose est sûre, Laurent Sempéré, actuel entraîneur des avants du Stade français, sera bien aux côtés de Galthié au lendemain de la Coupe du monde : "On peut parler de Laurent Sempéré. Je confirme qu’il s’est engagé pour le prochain mandat. On a aussi beaucoup travaillé avec lui, comme avec Pierre Mignoni et d’autres techniciens. Il y a l’opportunité qu’il soit libre à la fin de la Coupe du monde. Il présente des performances de haut niveau en touche, on cherchait des compétences avec le départ de Karim Ghezal", explique le patron des Bleus.

Pour ce qui est de Pierre Mignoni, actuel manager du RCT, le sélectionneur a tenu à faire une mise au point : "Je veux d’abord dire que, depuis trois ans, Pierre Mignoni collabore avec nous. Il nous a ouvert les portes à Lyon, on a beaucoup échangé, au moins une fois par semaine, sur ses joueurs. On a continué quand il est parti à Toulon [...] C’est vrai que, dans le cadre du futur staff pour le mandat jusqu’en 2027, Pierre Mignoni pouvait potentiellement y entrer avec ses compétences mais on n’a même pas eu le temps d’échanger. La mini-tornade a obligé Pierre à communiquer vite et fort vis-à-vis des supporters de Toulon. Il a annoncé qu’il se consacrerait à son club. C’est une position honorable."

Pour l'heure, le futur staff du XV de France sera donc composé de Fabien Galthié, William Servat et Shaun Edwards qui ont tous les deux prolongé leurs contrats ainsi que de Laurent Sempéré.

