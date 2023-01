TRANSFERTS - Comme annoncé début décembre par Midi Olympique, Lasha Macharashvili serait proche de signer chez les champions de France en titre pour la saison prochaine. Le pilier géorgien de 24 ans évolue à Mont-de-Marsan depuis 2017.

Une nouvelle perte à venir pour le Stade Montois. Selon Sud-Ouest, Lasha Macharashvili serait proche de signer à Montpellier. La perte du joueur de 24 ans serait un coup dur pour les actuels deuxièmes de Pro D2. La saison prochaine, en plus du pilier géorgien, Alexandre De Nardi, Léo Banos et Romain Latterrade seraient sur le départ. Des cadres au sein du club aux rayures jaunes et noires qui pourront difficilement être remplacés l’an prochain.

Pour Lasha Macharashvili, ce possible départ lui permettrait de découvrir l’échelon supérieur. Avec 11 feuilles de match depuis le début du championnat, l’international espoir continue sa montée en puissance. Dans le club héraultais, il retrouverait son ancien camarade Léo Coly et sans doute Alexandre De Nardi, lui aussi en passe de venir au MHR. Chez les champions de France, le pilier géorgien viendrait compenser numériquement le départ de Mohamed Haouas à Clermont.