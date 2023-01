Le sélectionneur Kieran Crowley a dévoilé son premier groupe de l'année 2023 ! On y retrouve le Toulousain Ange Capuozzo, le Briviste Pietro Ceccarelli mais pas que. Jake Polledri effectue son grand retour. Pour rappel, Paolo Garbisi est blessé.

L'Italie, en vue du Tournoi des 6 Nations 2023, va se préparer au cours d'un rassemblement à Vérone du 22 au 27 janvier. Avant les premiers matchs contre la France le 5 février et le 12 à Twickenham contre l'Angleterre, un premier groupe italien de 34 joueurs est convoqué. On y retrouve Ange Capuozzo, héros de l'année 2022 après avoir grandement participé à la victoire à Cardiff puis contre l'Australie à Florence. Le pilier de Brive Pietro Ceccarelli est présent. Il sera l'un des joueurs de première ligne les plus expérimentés, puisque quatre nouveaux font leur apparition : Matteo Nocera, Luca Rizzoli, Mirco Spagnolo et Marco Manfredi.

Paolo Garbisi s'est blessé au genou droit à Bordeaux (40-10) lors du week-end du 1er janvier. Le Montpelliérain manquera donc les deux premières journées du Tournoi. Tommaso Allan et le jeune Giacomo Da Re (22 ans, 1 sélection) sont les alternatives à l'ouverture. L'expérimenté Massicois Marco Fuser est dans le groupe, tandis que Michele Campagnaro, qui évolue depuis l'été 2021 à Colomiers, n'est pas rappelé. Il avait effectué son retour en sélection lors de la dernière tournée d'automne.

Monty Ioane, après avoir quitté l'Italie soudainement au mois de septembre, n'est pas rappelé. Celui qui évolue désormais chez les Melbourne Rebels est décrit par la fédération comme "indisponible", après la mention pour les joueurs blessés.

Le groupe

Piliers

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 sélections), Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40), Danilo FISCHETTI (London Irish, 25), Matteo NOCERA (Zebre Parma), Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17), Luca RIZZOLI (Zebre Parma), Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby), Federico ZANI (Benetton Rugby, 16).

Talonneurs

Luca BIGI (Zebre Parma 42), Marco MANFREDI (Zebre Parma), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7).

Deuxième ligne

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24), Marco FUSER (Massy, 41), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36), Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2).

Troisième ligne

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21) – capitaine, Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8), Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6)

Demis de mêlée

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5), Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 15).

Demis d’ouverture

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66), Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1).

Centres

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18), Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1), Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6), Luca MORISI (London Irish, 39).

Ailiers/Arrières

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7), Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7), Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24), Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40).