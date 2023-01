TOP 14 - À trente-quatre ans, Fritz Lee fait partie des dinosaures de Clermont. Toujours indispensable dans le pack auvergnat, le numéro 8 samoan veut prolonger son aventure en Auvergne, lui qui est en fin de contrat à l'issue de la saison.

Fritz Lee veut passer le cap des dix saisons à Clermont. Arrivé à l'automne 2013 en tant que joker médical d'Elvis Vermeulen, dans l'anonymat le plus total, l'ancien All Black est devenu une référence au poste de numéro 8 en Top 14. À trente-quatre ans, le Samoan est en fin de contrat en juin prochain, mais pour le discret troisième ligne, il n'y a qu'un choix possible.

"On a eu des discussions avec le staff et le président. Ils veulent me garder et je veux rester. Je veux rendre à l'ASM ce qu'elle m'a donné et aider les jeunes joueurs à passer devant moi (rires). Il y a beaucoup de talents dans cette équipe" expliquait Fritz Lee, qui envisage de pousser jusqu'au bout.

"Combien de temps je veux prolonger ? Jusqu'à ce que mon corps lâche ! Aujourd'hui, mon corps répond bien et je n'ai pas eu de grosses blessures. Si vous me reposez la question dans un an peut-être que la réponse sera différente. J'ai connu tellement de grands joueurs ici, je me suis attaché à la ville et je ne me suis jamais vu paartir ailleurs".

Une prolongation qui devrait vite se conclure

Le principal intéressé veut régler "très prochainement" les détails de cette prolongation. Surtout, cette signature serait un bon signal envoyé au futur effectif de la saison 2023-2024. Minée par les pertes de Damian Penaud et Arthur Iturria, l'ASM devrait prolonger Alexandre Fischer, qui sort d'une bonne prestation face à Perpignan.

Fritz Lee est d'ailleurs revenu sur ces départs avec la sagesse qui le caractérise. "Je suis sûr que le club a fait de son mieux pour les garder, mais je ne suis pas la bonne personne pour commenter leur choix. Ils seront toujours la famille, c’est la même chose pour Xavier Sadourny. J'ai vraiment apprécié le travail qu’il a fait ici".

Avec la prise de muscles de Killian Tixeront, Lucas Dessaigne et à plus long terme, de Cyriac Guilly (le capitaine des Espoirs de Clermont), Clermont devrait garder une solide troisième ligne. Pour rappel, Pita Gus Sowakula s'est engagé à l'ASM alors que Judicaël Cancoriet devrait partir à La Rochelle. Peceli Yato, qui n'a plus joué depuis janvier 2022, est également en fin de contrat.