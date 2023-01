Le diagnostic est tombé pour Eliott Roudil. Après sa sortie sur blessure face au Lou samedi dernier, on pouvait craindre le pire pour le joueur de la Section paloise. Le verdict est tombé : il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Sa saison est finie.

Les nouvelles sont plus rassurantes pour Beka Gorgadze, sorti sur la même action. Le capitaine géorgien n'a qu'une contusion aux côtes. Il devrait être écarté des terrains durant les deux prochaines semaines. Il pourrait faire son retour lors de la prochaine journée de Top 14, sur le terrain de Toulon.