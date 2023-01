Bru, Giroud, Penaud... le nouveau Bordeaux-Bègles prend forme

Les arrivées de Yannick Bru et Thibault Giroud ont (enfin) été officialisées par l'Union Bordeaux Bègles, ce mardi 10 janvier. Deux mois après la fin de l'ère Christophe Urios, et deux semaines après avoir annoncé la signature de Damian Penaud, le millésime 2023-2024 de l'UBB prend forme.

Leur arrivée ne constituait plus un secret. Annoncés depuis plusieurs semaines en Gironde, Yannick Bru et Thibault Giroud se sont officiellement engagés avec l'UBB, ce mercredi 10 janvier, jusqu'en 2027. Deux signatures qui ferment définitivement l'ère Christophe Urios, entamée à l'été 2019 et conclue en novembre dernier. Ses deux anciens adjoints, Frédéric Charrier et Julien Laïrle, sont depuis à la tête de l'UBB et leur destin n'est pas encore scellé.

Il ne manquait que l'officialisation ! Ce mardi, l'Union Bordeaux-Bègles a annoncé l'arrivée de Yannick Bru et Thibault Giroud pour les quatre prochaines saisons. https://t.co/x1hwEFldCz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 10, 2023

Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir à Bordeaux où le duo Bru-Giroud pourra notamment compter sur Damian Penaud, au moins jusqu'en 2026. L'ailier clermontois a en effet été séduit par le projet girondin initié par Laurent Marti et l'ancien manager de Bayonne. En signant en Gironde, le champion de France 2017 a envoyé un signal fort à la France du rugby. Matthieu Jalibert, un temps sur le départ, devrait bien rester en Gironde et faire parti de ce nouveau Bordeaux.

Radradra toujours attendu à l'UBB

Pour amener les Bordelais sur le toit de l'Hexagone, Laurent Marti a également dû trancher le destin de plusieurs joueurs en fin de contrat. Les départs de Federico Mori (Bayonne) et Alban Roussel (Lyon) sont actés, alors que Santiago Cordero ne devrait pas être conservé. Devant Clément Maynadier a prolongé une saison de plus et Romain Latterrade, talonneur de Mont-de-Marsan, devrait débarquer en Gironde. À la mêlée, Paul Abadie s'est également engagé avec Bordeaux et sera en concurrence avec Yann Lesgourgues et Maxime Lucu, Jules Gimbert étant en fin de contrat.

L'effectif bordelais se construit semaine après semaine, avec une ligne de trois-quarts qui pourrait scintiller encore davantage. Laurent Marti espère toujours faire revenir Semi Radradra, lui qui avait déjà porté le maillot girondin entre 2018 et 2020. L'actuel centre de Bristol n'a joué que cinq matchs cette saison avec les Bears et son état physique pose encore question. Mais avec Jalibert, Penaud, Moefana, Tambwe, Buros ou Bielle-Biarrey, les supporters girondins ont déjà de quoi saliver...