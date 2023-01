TRANSFERTS - Le demi de mêlée de l'Union Sportive Montalbanaise Shaun Venter (35 ans) va poursuivre l'aventure avec les Vert et Noir. Selon nos informations, celui qui est arrivé cet été en provenance de Bayonne va s'engager pour un an de plus dans le Tarn-et-Garonne. Il a été un membre important du début de saison et devrait revenir lors du match contre Provence Rugby.

La première partie de saison de Montauban à été décevante a bien des égards. Mais dans ce marasme, quelques points positifs ont été trouvés par les Vert et Noir. L'un deux est le recrutement du demi de mêlée sud-africain Shaun Venter. Arrivé de Bayonne, celui qui tient un physique solide pour un numéro 9 a brillé autant par son leadership que par ses performances sur le terrain. Malgré ses 35 ans, Venter a fait partie des meilleurs joueurs de Montauban en début de saison, se montrant par exemple précieux sur le plan défensif. Au vu de ses performances, le club a, selon nos informations, convenu d'une prolongation d'un an de contrat avec le joueur. Présent lors des sept premiers matchs de Pro D2, Venter s'était ensuite blessé à la cheville et avait dû manquer près de trois mois de compétitions. Heureusement pour les Sapiacains, le Sud-Africain est de retour à l'entraînement et postule pour la réception de Provence Rugby vendredi. À un poste où le jeune Alexis Bernadet a récemment fait ses preuves, Venter apportera son expérience.