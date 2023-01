INFO MIDI OLYMPIQUE. Après la divulgation de la volonté de Fabien Galthié d’engager Pierre Mignoni, aux côtés de Laurent Sempéré, au sein du staff de XV de France après le Mondial 2023, le manager toulonnais a annoncé ce lundi aux différentes parties qu’il déclinait l’offre. Il restera à Toulon.

Mis dans l’urgence de prendre une décision devant les révélations de Midi Olympique, Pierre Mignoni a tranché et l'a annoncé aux différentes parties. Ce lundi matin, une réunion d’urgence a eu lieu au RCT, durant laquelle le président Bernard Lemaitre lui a demandé de faire un choix. Le manager toulonnais n’a pas tergiversé et a clarifié sa situation en indiquant clairement qu’il comptait honorer son contrat jusqu’au bout, c’est-à-dire 2026.

Au sortir de l’entrevue, selon nos informations, Pierre Mignoni a aussi tenu à en informer la FFR. Il décline donc l’offre de Fabien Galthié pour devenir le remplaçant de Laurent Labit et prendre en charge le jeu d’attaque du XV de France, à compter de 2024.

Gregor Townsend s'est proposé, l'hypothèse Gonzalo Quesada

Le sélectionneur, qui ne travaillait que sur cette hypothèse, va devoir trouver et une nouvelle piste et si possible l’oiseau rare. Plusieurs prétendants se sont déclarés, notamment l’actuel sélectionneur de l’Écosse, Grégor Townsend, qui de lui-même a présenté sa candidature. Le nom de l’actuel entraîneur en chef du Stade français, l’Argentin Gonzalo Quesada, qui sera libre en juin prochain, circule dans les couloirs de la Fédération française de rugby.

Côté toulonnais, la révélation des contacts avancés entre Galthié et Mignoni avait mis le feu aux poudres, en interne vis-à-vis de sa direction mais également avec les supporters, déjà mécontents du début de saison de leur club. Cette annonce devrait désormais calmer cette grogne et rassurer tout le monde quant à la viabilité du projet toulonnais à long terme. Mignoni, enfant de la ville et joueur formé au RCT, était revenu cet été au club après en avoir été l’entraîneur adjoint, de 2011 à 2015. Désormais manager, il est engagé jusqu’en 2026. Un engagement qu’il promet vouloir respecter.