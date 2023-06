Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine, on discute de l'avenir de deux figures du rugby international : Malcolm Marx et Louis Rees-Zammit. Sinon, l'UBB, Bayonne, Brive et Vannes peaufinent leur recrutement.

Bordeaux-Bègles : Larrettade en troisième recrue, Zabalza en joker L’Union Bordeaux-Bègles poursuit son recrutement. Après avoir finalisé les engagements de Damian Penaud et Paul Abadie, le club girondin a bouclé le dossier du talonneur Romain Latterrade (25 ans), avec qui l’UBB était en contacts depuis plusieurs semaines (voir Midi Olympique du 17 octobre).L’actuel joueur du Stade montois va donc découvrir le Top 14 et une deuxième équipe, après six saisons passées en Pro D2 sous les couleurs de son club formateur (108 matchs). Par ailleurs, la venue du Vannetais Hugo Zabalza (22 ans) en tant que joker médical, sur laquelle travaillent les dirigeants depuis deux semaines, est finalisée.L’ancienBayonnais va remplacer pendant plusieurs mois Yann Lesgourgues. Galles : Rees-Zammit dragué par des recruteurs de NFL Ce serait un coup de tonnerre au pays de Galles. À en croire The Rugby Paper, l’ailier gallois Louis Rees-Zammit (21 ans, 22 sélections) serait sur les tablettes des recruteurs de la NFL pour un éventuel futur passage au football américain.

L’attaquant vedette du XV du Poireau, actuellement écarté pour une blessure à une cheville, est sous contrat avec Gloucester jusqu’à la fin de la saison prochaine. Tests matchs - L'ailier Louis Rees-Zammit (Galles) élimine Mateo Carreras (Argentine) Icon Sport - Huw Evans Des scouts de NFL auraient ciblé son profil à cette échéance : Rees-Zammit, qui est un fan de la NFL, est bien connu aux États-Unis pour avoir passé l’été dernier à la Triple H Tackling Academy d’Atlanta afin de travailler sur son jeu de jambes, sa vitesse et sa force.Marchera-t-il dans les pas de ChristianWade, ancien joueur des Buffalo Bills ? On en est encore loin mais nul doute que le sujet ne manquera pas de défrayer la chronique dans les mois à venir. Afrique du Sud : Le Munster casse sa tirelire pour Marx Transferts - Malcolm Marx pourrait quitter les Kubota Spears, franchise japonaise dans laquelle il évolue depuis plus d'un an. Icon Sport - SUSA Après avoir enrôlé le deuxième ligne sud-africain RG Snyman il y a deux ans, le Munster chercher à recruter un autre champion du monde springbok en la personne du talonneur Malcolm Marx. En effet, nos confrères de RugbyPass révèlent que le club de la province de Limerick aurait adressé une très belle proposition financière au talonneur champion du monde en 2019, qui évolue depuis quelque temps au Japon, au Kubota Spears, après avoir évolué avec le NTT Shining Arcs. La proposition du Munster porterait sur un contrat qui débuterait après la Coupe du monde 2023. Selon les mêmes sources, Clermont suivait de près le dossier de Marx, mais le recrutement de l’international australien Folau Fainga’a aurait comblé les dirigeants clermontois, qui auraient depuis abandonné la piste. Stade français : Parra passera entraîneur cet été Comme évoqué en novembre dans ces colonnes, Morgan Parra (34 ans, 71 sélections) va raccrocher les crampons pour intégrer le staff technique du Stade français. Nos confrères de Canal + ont acté l’information samedi.Le demi de mêlée, qui était lié jusqu’en 2024 avec le club parisien, va arrêter un an plus tôt que prévu pour apporter sa science du jeu au nouveau staff, qui sera emmené par Laurent Labit. L’ancien Clermontois pourrait toutefois rester joueur jusqu’à la fin de la Coupe du monde dans l’hypothèse d’une participation de Brad Weber, future recrue parisienne, avec les All Blacks. La prise de poste prochaine de Morgan Parra confirme la fin de l’aventure de Julien Arias dans ce rôle d’entraîneur des trois-quarts, information révélée vendredi dernier par Midi Olympique. Bayonne : Monribot va arrêter, Mori a signé Le troisième ligne Jean Monribot (35 ans) vit ses derniers mois de joueur de l’Aviron bayonnais. Le troisième ligne, engagé jusqu’au 30 juin 2023, a annoncé sa décision d’arrêter sa carrière sportive, sur Rugbyrama.fr : « J’ai rencontré Grégory Patat et le président. Je leur ai annoncé mon choix de tirer un trait sur ma carrière. C’est quelque chose de logique pour moi, de bien réfléchi. Il y a plein de choses à faire en dehors du rugby. » L’ancien Agenais et Toulonnais sera numériquement remplacé par le Rochelais RémiBourdeau (30 ans). Par ailleurs, le club basque a annoncé l’arrivée du centre ou ailier bordelais Federico Mori (22 ans, 12 sélections) pour trois ans. La Rochelle : Cancoriet va débarquer Judicaël Cancoriet sera Rochelais la saison prochaine, selon les informations de Canal +. La chaîne cryptée a en effet annoncé vendredi soir dernier que le flanker clermontois mettra les voiles vers l’Atlantique à l’issue de la saison. En fin de contrat en Auvergne, l’international français aux 4 sélections n’a disputé que quatre matchs cette saison et est actuellement en phase de reprise après une blessure importante au pied. En octobre dernier, Midi Olympique révélait que le CV du champion de France 2017 circulait déjà à La Rochelle ainsi qu’au Stade français. Irlande : L’international Adam Byrne vers la France Selon nos informations, l’ailier du Connacht, Adam Byrne (28 ans), devrait rejoindre la France la saison prochaine. Courtisé par des clubs du haut de tableau de Pro D2, il est également pisté en Top 14. Celui qui compte une sélection sous le maillot du Trèfle compte sept saisons sous le maillot du Leinster. Freiné par les blessures, ce joueur massif (1,93 m pour 101 kg) et rapide tentera de se relancer dans l’Hexagone. Cette saison, il a joué quatre matchs sous ses nouvelles couleurs pour deux essais inscrits. Brive : Le CAB lorgne Hamel Le CA Brive est en passe de réaliser un joli coup sur le marché des transferts : selon nos informations, le club corrézien est en contacts avancés avec Issam Hamel (25 ans), un des talonneurs les plus aguerris de Pro D2. Le joueur de Nevers s’était notamment signalé la saison passée en terminant parmi les meilleurs marqueurs de deuxième division, avec onze essais. Pro D2 - Le talonneur Issam Hamel lors du match entre Nevers et Biarritz. Icon Sport - Hugo Pfeiffer Toulon : Deux jeunes joueurs quittent le club À l’image de Clément Egiziano, qui a rejoint le Stade niçois pour la deuxième partie de saison, deux membres de l’équipe Espoirs ont décidé d’aller chercher du temps de jeu dans une autre écurie. Selon nos informations, l’ailier Kalani Robert (21 ans), qui a eu 3 apparitions avec le groupe professionnel lors du cru 2020-2021, et le centre Théo Moitrier (21 ans) ont rejoint le Rugby Club Hyères-Carqueiranne-La-Crau jusqu’au terme de la saison. Le promu de Nationale poursuit ainsi sa volonté de bâtir autour de joueurs basés dans la région sud-est, même si Moitrier a commencé sa formation du côté de Vichy et Clermont. Ces deux joueurs arrivent au terme de leur contrat en fin d’exercice avec le Rugby Club Toulonnais. Colomiers : Pinto s’engage Vincent Pinto s’est engagé pour Colomiers. L’international portugais (1,87 m, 93 kg), qui a participé à la qualification des Lobos pour la Coupe du monde, va évoluer sous les couleurs columérines pendant trois ans à compter de la fin de la saison, selon nos informations. Une recrue de choix pour la Colombe puisque l’ailier, champion du monde U20 avec la France (2019), cumule déjà, à 23 ans, cinq saisons dans l’élite avec la Section paloise. Top 14 - Vincent Pinto, qui évolue au sein de la Section paloise depuis dix ans, a participé à la qualification du Portugal à la Coupe du monde. Icon Sport - Hugo Pfeiffer Colomiers (bis) : Un an de plus pour Perrin Auteur de prestations très satisfaisantes depuis le début de la saison avec Colomiers (12 titularisations, 13 matchs, 2 essais), le centre Fabien Perrin va pouvoir prolonger le plaisir.Le club a en effet activé son année optionnelle.L’international espagnol jouera donc à Colomiers jusqu’en juin 2024. Soyaux-Angoulême : James Tedder et Junior Ratuva arrivent Soyaux-Angoulême se renforce.Le club de Pro D2 a enrôlé l’ailier fidjien Junior Ratuva (23 ans), récemment testé par Brive, et va prochainement accueillir l’ouvreur sud-africain James Tedder (25 ans), frère du Perpignanais Tristan, d’après La Charente Libre. Montauban : Burduli prolonge Le jour de son 32e anniversaire, Montauban a offert un beau cadeau à Mirian Burduli. Ce qui avait été annoncé précédemment par Midi Olympique est désormais officiel. Le pilier géorgien prolonge de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2025. L’ancien joueur de Valence-Romans et de Carcassonne a déjà joué 33 matchs pour les Sapiacains dont 14 cette saison. Oyonnax : Millet reste malgré l’intérêt de Toulon Oyonnax a annoncé, ce dimanche, la signature du nouveau contrat de Théo Millet (25 ans). Le centre formé au Stade français a prolongé de deux ans son bail avec le club de l’Ain, et ce malgré une offre du RC toulonnais. Pro D2 - Théo Millet est un cadre de l'effectif aindinois, leader du championnat. Icon Sport - Loic Cousin Vannes : Le Rouennais Surano en approche L’ailier Paul Surano (24 ans) devrait prendre la direction de Vannes la saison prochaine, selon les informations de Canal +. Arrivé à Rouen en 2016, le Normand compte quinze essais en Pro D2 en carrière.