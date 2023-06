TOP 14 - Dans un duel entre prétendants aux phases finales entre Montpellier et le Racing 92 dimanche soir, ce sont les Héraultais qui s’imposent (17-12). Les joueurs de Philippe Saint-André se sont montrés plus tranchants que leurs adversaires au moment de boucler leurs offensives, notamment avec des essais de Paul Willemse puis d’Anthony Bouthier. En face, les Franciliens doivent se contenter d'un bonus défensif. Au classement, Montpellier revient à hauteur du Racing 92, les deux équipes se partageant la 5e place.

Ce match Montpellier-Racing 92 avait gardé le meilleur pour la fin ! Un énorme suspense à l’issue du temps réglementaire. Alors que les Héraultais mènent 17-12 et 2 essais à 0, ils choisissent de taper en touche une dernière pénalité, pour tenter de s’offrir un quatrième bonus offensif à la maison cette saison. Mais un ballon perdu dans les 5 mètres et deux pénalités tapées en touche plus loin, les Cistes se retrouvent à défendre leur en-but à la...87e minute. Un dernier grattage et une pénalité en leur faveur et ils peuvent pousser un ouf de soulagement, ils s’imposent bien 17-12 face aux Franciliens.

Un Bécognée omniprésent

Si les Franciliens prennent le meilleur départ en scorant sur une pénalité d’Antoine Gibert (6e), ce sont en fait bien les Héraultais qui réussissent à aller le plus loin dans leurs offensives. À l’image de l’action qui amène le premier essai du match, suite à une touche sur les 22 mètres. Alexandre Bécognée est d’abord le joueur qui prend le ballon en touche pour la création d’un groupé pénétrant. Lorsque celui-ci est stoppé et amené en bord de touche, on retrouve… Alexandre Bécognée. Il s’échappe et bat plusieurs défenseurs. Il s'écroule à un mètre de l'en-but. Le jeu rebondit vers la droite avec Zach Mercer en position de demi de mêlée. Il distribue à Brandon Paenga Amosa puis à Paul Willemse, pour un essai de ce dernier (25e). Dans ce premier acte, le MHR est assez réaliste et bascule avec 7 unités d’avance à la pause (10-3). Les Cistes peuvent notamment compter sur un énorme Alexandre Bécognée, impactant en défense, présent dans les rucks pour arracher les ballons et disponible dans le jeu courant. En face, le Racing 92 réussit à prendre la ligne d’avantage à plusieurs reprises sur des lancements de jeu mais se montre maladroit sur la finition. Une constante dans cette rencontre.

Le Racing 92 franchit, le MHR score

Dans le deuxième acte, les buteurs ont d’abord un peu de déchet (Gibert puis Carbonel à deux reprises). Mais c’est surtout ballon en mains que risquent d’avoir des regrets les Franciliens. Alors qu’ils réalisent aisément des franchissements au cœur de la défense héraultaise (Saili 56e ou Gibert 58e par exemple), une mauvaise passe ou une incompréhension interrompent leurs offensives. En face, le MHR est l’auteur de séquences plus longues face auxquelles la défense adverse finit par craquer. À l’image d’une offensive où Brandon Paengea Amosa décale sur un pas Anthony Bouthier en bout d’aile pour concrétiser une longue attaque des Cistes (60e). Les Franciliens finissent tout de même mieux la partie. Ils sont proches de planter un essai lorsqu’ils passent la ligne d’en-but avec Ibrahim Diallo (74e), empêché de marquer par le solide bras de Yacouba Camara. Ensuite, ils concrétisent deux pénalités par Finn Russell (68e et 78e) et reviennent ainsi dans le bonus défensif. Et puis il y a donc ensuite cette folle fin de partie. Où Montpellier tente de s’offrir un bonus offensif et manque de tout perdre à l’autre bout du terrain après la sirène. Mais il était écrit que le Racing 92 ne réussirait pas à s’imposer ce soir. Le champion de France en titre s’impose 17-12 et revient à hauteur de son adversaire du jour au classement. Avec 38 points, les deux équipes partagent la 5e place ex aequo du Top 14.