Le match entre Bordeaux-Bègles et Bayonne avait pourtant commencé avec des intentions de jeu, malgré la menace de pluie. Mais très vite, une partie de ping-pong rugby s’est installée entre les deux équipes. Oui, le jeu au pied fait grandement partie du jeu, mais il faut à tout prix parler de ces « petits trains » formés derrière les rucks. Vous avez tous forcément soufflé devant ces piliers et deuxièmes lignes qui se placent à la Queuleuleu derrière le ruck pour permettre au demi de mêlée de jouer plus tranquillement (paraît-il) son jeu au pied. Mais fichtre, ces phases de jeu sont tellement longues à se mettre en place qu’elles tuent la dynamique des actions et donc du match !

D’ailleurs, la mise en place de ce processus s’est multipliée dans ce match entre prétendants au top 6 à Chaban-Delmas ce samedi. Lucu et Machenaud, tous les deux très dotés d’un très bon jeu au pied, n’ont eu de cesse de commander leurs avants à former ces petits tas pour dégager leur camp. Parfois même, ils l’ont fait sur la ligne médiane. Cela a d’ailleurs joué des tours au Bayonnais.

Mahamadou Diaby et Maxime Lucu ont guidé leurs coéquipiers alors que du côté des Basques, Sireli Maqala n’a pas su dompter la pelouse de Chaban-Delmas. https://t.co/Q8URVYPsss — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 7, 2023

En fin de première période, malgré la sommation de M. Raynal de jouer le ballon, Machenaud a tellement pris son temps pour dégager que les Bordelais ont été autorisés à jouer le ballon qui était au sein du ruck et ont récupéré la gonfle. Ce type d’action est nécessaire diront les spécialistes du rugby, mais il a plutôt tendance à exaspérer à l’heure où la question du temps de jeu effectif est au centre des discussions. Au nom du rugby, prenez des risques et jouez cette foutue gonfle messieurs.