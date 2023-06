En cette nouvelle année, nous avons décidé d’emprunter la fameuse « flèche du temps », allégorie chère au sélectionneur Fabien Galthié, pour la décliner aux actualités à venir de tous les rugbys : celui du XV de france bien sûr qui, le 8 septembre prochain, disputera une coupe du monde sur son sol. Mais aussi le rugby du Top 14, du Pro D2, des nationales, des divisions amateurs, du rugby féminin, à VII, et enfin le rugby international, avec le rugby championship et les tests estivaux et automnaux. sans oublier également la vie institutionnelle de la FFR qui subira encore cette année les secousses de l’affaire laporte/altrad. Suivez le guide…

6 janvier : Bureau Fédéral

C’est ce vendredi que se déroulera le dernier Bureau Fédéral présidé par Bernard Laporte, au terme duquel seront officialisées sa mise en retrait et les conditions de cette dernière, ainsi que l’identité du président délégué qui sera soumis à l’approbation des clubs. Si le Vice-Président en charge du rugby amateur Patrick Buisson tient la corde pour ce rôle (notamment au nom d’un profil susceptible de dégager un consensus), d’autres candidats sont également en lice, comme Serge Simon ou le secrétaire général Christan Dullin, qui semblent toutefois partir de plus loin. Voire de très loin pour Dullin. N.Z.

23 janvier : référendum

Il s’agira ici de la suite logique à la désignation du Président Délégué par le Bureau Fédéral : celle de son approbation par les clubs, condition souhaitée par la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Le vote électronique s’étendra du lundi 23 au vendredi 27 janvier, et permettra de valider définitivement l’identité du Président Délégué qui sera chargé de diriger l’institution après la mise en retrait de Bernard Laporte dans l’attente de son procès en appel. En espérant que ce scrutin n’ajoutera pas encore plus de confusion à la situation… N.Z.

28 janvier : retour espéré de Gabin Villière

Celui qui figure parmi les meilleurs ailiers au monde manque cruellement à son club de Toulon et au XV de France, avec qui il a manqué les dernières tournées d’été et d’automne. Victime d’une fracture d’un péroné contre le Stade français le 26 novembre dernier, l’ancien septiste devrait retrouver la compétition durant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Dans nos colonnes, il annonçait fin décembre que sa convalescence avançait bien et que la durée de son absence « ne sera pas rallongée, ce qui est une très bonne nouvelle. » S.V.

4 février : ouverture du Tournoi des 6 Nations

Ce 4 février marquera le début officiel de la saison internationale dont l’épilogue ne sera rien d’autre que la Coupe du monde. Ce sont les Gallois et les Irlandais qui auront l’honneur d’ouvrir ce nouveau millésime du Tournoi (15 h 15). Suivra l’opposition entre l’Angleterre et l’Écosse (17 h 45). Les Français, eux, devront patienter 24 heures pour défier l’Italie à Rome (16 heures). Un seul objectif pour les Bleus : conserver leur titre et pourquoi pas réaliser un deuxième grand chelem consécutif. Du jamais vu dans l’histoire du Tournoi des 6 Nations. A.B.

Le XV de France défendra son titre lors du Tournoi des 6 Nations Icon Sport - Icon Sport

11 février : Irlande - France

C’est une finale avant l’heure. Cette rencontre entre l’Irlande et le XV de France est attendue comme un sommet. D’un côté, la formation d’Andy Farrell truste depuis quelques temps déjà la première place du classement mondial de World Rugby et reste sur des victoires probantes contre l’Afrique du Sud et l’Australie en novembre après une série d’été victorieuse en Nouvelle-Zélande. De l’autre, les joueurs de Fabien Galthié ont réalisé le grand chelem en 2022 et restent sur une série de 13 succès consécutifs. Le vainqueur de cette opposition aura de grandes chances de remporter le Tournoi. A.B.

18 mars : dernier match du Tournoi des 6 nations

Dans un monde idéal et au regard des performances récentes de l’Irlande et du XV de France, on aurait rêvé d’une dernière journée avec au programme une rencontre qui s’annonce comme une véritable finale avant l’heure, entre ces deux formations. Le comité du Tournoi des 6 Nations en a décidé autrement. Ces deux équipes se livreront probablement un duel à distance lors de cette dernière journée de la compétition. Les Irlandais recevront l’Angleterre à Dublin quand les Bleus seront au Stade de France pour défier le pays de Galles. A.B.

25 mars : ouverture du Tournoi des 6 Nations féminin, première pour le nouveau staff des bleues

Quelques mois après avoir fini troisièmes à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande après une compétition marquée par une crise en interne qui, indirectement, a conduit au départ du sélectionneur Thomas Darracq fin décembre, les Bleues vont retrouver la compétition et le Tournoi avec un staff redessiné : d’entraîneurs-adjoints, Gaëlle Mignot et David Ortiz ont été promus au rang d’entraîneurs-sélectionneurs. Ils devraient être rejoints dans les semaines à venir par un nouveau technicien en charge des trois-quarts, fonction qu’occupait Darracq. S.V.

31 mars : Hong Kong Sevens

Pendant trois ans, la « Mecque du rugby à VII » a été privée de spectacle. 1 308 jours d’attente qui ont récemment pris fin. Après une séance de rattrapage pour les hommes du 4 au 6 novembre dernier, qui a vu l’Australie s’imposer et les Bleus monter sur la troisième marche du podium, le Hong Kong Sevens reprendra pleinement ses droits du 31 mars au 2 avril : sur trois jours, la crème de la discipline, masculine et féminine, s’affrontera sur la pelouse du Hong Kong Stadium où, une fois encore, jusqu’à 40 000 adeptes et expatriés s’entasseront. À cette occasion, les Tricolores, qui restent sur deux médailles dans l’épreuve, chercheront à frapper fort, à un peu plus d’un an de leurs JO. V.B.

29 avril : Angleterre - France, dernier match du Tournoi des 6 Nations féminin

C’est devenu une sorte de tradition dans le Tournoi des 6 Nations féminin : celui-ci se conclut, depuis plusieurs années, par un choc entre la France et l’Angleterre, soit les deux meilleures nations européennes. Une sorte de finale annoncée à l’avance, mais qui tourne toujours à l’avantage des Anglaises, qui ont remporté les onze dernières oppositions. La dernière en date, à Whangarei pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule, a livré un combat titanesque. Certes encore perdu par nos Bleues (7-13) mais duquel ces dernières ont tiré une grande confiance, puisqu’il fut l’acte fondateur de leur Mondial. Maintenant, elles doivent finir le boulot. S.V.

20 mai : finale de Champions cup à Dublin

Toute l’Irlande et encore plus les supporters du Leinster n’attendent que ça : le samedi 20 mai, la finale de la Champions Cup se tiendra à l’Aviva Stadium de Dublin, là même où la bande à Sexton a écrit quelques-unes des plus belles pages de son histoire. Depuis cinq ans, elle poursuit cet objectif sans relâche. L’impatience de la Blue Army est nourrie par la frustration de la défaite en finale face aux Rochelais, au stade Vélodrome, au printemps dernier. Les Maritimes, d’ailleurs, tout comme les Toulousains, précédents lauréats, espèrent bien être de la grand-messe tandis que les Sud-Africains entendent jouer les trouble-fête. À coup sûr, ce seront deux géants qui s’affronteront à Dublin le 20 mai. V.B.

Qui succèdera au Stade rochelais sur le toit de l'Europe ? PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

3 Juin : finale de Nationale 2, une première

C’est toujours un événement particulier. Une équipe deviendra le 3 juin prochain la première à remporter ce nouveau championnat. Elle voudra inscrire son nom sur ce nouveau bouclier, pour devenir à jamais la première alors que les deux participants à cette finale seront assurés d’accéder à l’étage supérieur. La Nationale 2, compétition créée cette saison pour faire la passerelle entre la Fédérale 1 et la Nationale, est très serrée et offre un réel suspense dans les deux poules composées de douze équipes. À mi-parcours, il est encore bien difficile de prédire qui sera au rendez-vous de cette première finale le 3 juin prochain. N.A.

4 juin : Access-match Top 14-Pro D2

Le rendez-vous devient un des moments forts de la fin de la saison : le dimanche 4 juin, le treizième du Top 14 ira défier sur ses terres le finaliste déçu du Pro D2. L’an passé, pour la première fois en quatre tentatives, l’ambassadeur de l’élite, l’Usap, a assumé son statut et est allé chercher son maintien, à Mont-de-Marsan. Les Catalans, derniers actuellement, pourraient encore devoir passer par ce barrage, à moins que Brive - ou une équipe en chute libre - ne termine à cette fameuse 13e place. Du côté du Pro D2, « l’élu » ne sera connu qu’au tout dernier moment. V.B.

le dimanche 4 juin, le treizième du Top 14 ira défier sur ses terres le finaliste déçu du Pro D2 Icon Sport - Icon Sport

9-10 Juin : demi-finales de Top 14 à San Sebastian

Pour la première fois de l’histoire, le week-end des demi-finales du Top 14 se déroulera à l’étranger. Elles auront lieu à San Sebastián, au Pays basque espagnol, pour deux jours de fête autour du stade Anoeta qui a été modernisé en 2018 avec la disparition notamment de la piste d’athlétisme. En 2016, Barcelone avait été désignée pour accueillir la finale du Top 14 et l’événement avait été un franc succès. Les supporters étaient venus de toute la France pour y assister. On attend le même engouement pour ce week-end à San Sebastian. N.A.

25-30 juin : le XV de France en stage en guyane

C’est finalement la suite logique des liens tissés par le XV de France avec la Légion Étrangère, par l’entremise de Max Guazzini, élevé au mois de juin 2021 au grade de colonel dans la réserve citoyenne. Après le stage à Carpiane (13) qui a servi de tremplin au grand chelem de 2022, les 42 Bleus de Galthié s’envoleront ainsi pour la destination exotique de Cayenne (Guyane) pour un stage commando qui fait d’ores et déjà frémir, qui devrait surpasser en intensité tous les rassemblements jamais connus par les Bleus. Et pourtant, il y en a eu… A.B.

1er juillet : Travers président, Lancaster entraîneur : le racing change d’ère

Comme à l’UBB, le Racing 92 va entrer dans une nouvelle ère. Président depuis mai 2006, Jacky Lorenzetti va passer le relais à son actuel manager, Laurent Travers, qui va prendre la présidence du club francilien après l’avoir entraîné pendant dix ans. Côté sportif, « Toto » sera remplacé par l’Anglais Stuart Lancaster, actuel coentraîneur du Leinster avec Leo Cullen. Deux changements à des postes hautement importants, qui marqueront une nouvelle étape dans la riche histoire du club des Hauts-de-Seine. S.V.

1er juillet : Bru-Giroud-Penaud, le « nouveau Bordeaux » est lancé

Après avoir été dirigée pendant trois ans par Christophe Urios avec qui elle a connu des phases finales de Top 14 et de Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles va profondément changer avec l’arrivée à sa tête de Yannick Bru. L’ancien talonneur de Toulouse et du XV de France, qui a dirigé avec succès Bayonne pendant quatre saisons va reprendre les rênes de l’UBB en compagnie de l’actuel responsable de la préparation physique du XV de France, Thibault Giroud, et d’une première recrue de luxe, l’ailier-centre Damian Penaud. S.V.

L’Union Bordeaux-Bègles va profondément changer avec l’arrivée à sa tête de Yannick Bru. Icon Sport - Icon Sport

Juillet : retour espéré d’Arthur Vincent

Va t-il signer un retour tonitruant comme il l’avait fait pour les phases finales de Top 14 2022 au terme desquelles il avait soulevé le Brennus ? On l’ignore. Arthur Vincent a connu une terrible rechute au genou qu’il s’était déjà blessé l’année d’avant. Cette fois, Vincent s’est donné une lésion partielle du ligament croisé antérieur sur la pelouse de Brive au mois de septembre dernier et a démarré une nouvelle course contre la montre pour se donner une chance de participer à la Coupe du monde qui se tiendra en septembre prochain. Retour espéré en juillet. S.V.

10 - 16 juillet : stage du XV de France à Monaco

Dix jours à peine après avoir atterri de leur stage commando en Guyane et tout juste revenus de quelques jours de congés bien mérités, les 42 Bleus se rendront comme en 2019 du côté de Monaco, où le XV de France avait trouvé des conditions idéales pour préparer le Mondial au Japon. Ici, après avoir éprouvé leur solidarité et leur mental à Cayenne, les Bleus entreront un peu plus dans le vif du sujet rugbystique, même s’il s’agira avant tout à ce stade de parfaire plus encore leur condition athlétique sous le soleil, à trois semaines du premier match amical contre l’Ecosse.

Dix jours à peine après avoir atterri de leur stage commando en Guyane et tout juste revenus de quelques jours de congés bien mérités, les 42 Bleus se rendront comme en 2019 du côté de Monaco Icon Sport - Icon Sport

28 août : annonce de la liste des 33 pour la coupe du monde

L’instant est devenu un rendez-vous charnière, un moment attendu de tous, joueurs et supporters. Quels seront les heureux élus pour représenter le XV de France au cœur du plus grand événement mondial de la planète rugby ? Ce jour-là, tous les regards seront tournés vers le sélectionneur Fabien Galthié qui aura la lourde responsabilité de désigner les 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde. Un choix difficile pour le patron des Bleus. Neuf des quarante-deux joueurs ayant participé à toute la préparation devront quitter le groupe. Suspense… A.B.

5-12-19-26 août : matchs amicaux contre l’Écosse, les Fidji et l’Australie

Avant une Coupe du monde, les Bleus ont souvent disputé trois matchs amicaux, parfois seulement deux. Mais quatre ? Encore jamais… Alors, même si les pisse-vinaigre jureront que ce quatrième match ne constitue jamais qu’une chance supplémentaire de blesser un joueur à quelques semaines du Mondial, on préfère se dire qu’après leur double confrontation contre l’Ecosse, puis deux galops contre les Fidji puis l’Australie, les Bleus auront eu le mérite de se frotter à tous les styles de rugby imaginables. Tout sauf superflu, puisqu’il s’agira tout de même d’affronter les All Blacks dès le match d’ouverture...

La France disputera trois matchs amicaux en été 2023 Icon Sport - Icon Sport

8 septembre : ouverture de la coupe du monde

Pouvait-on rêver plus belle affiche que ce France - Nouvelle-Zélande pour ouvrir majestueusement ce Mondial 2023 ? Le tirage au sort a exaucé le rêve de nombreux observateurs. Tous les yeux seront rivés sur le Stade de France, en espérant que les Bleus de Fabien Galthié ne répètent pas les erreurs du passé. Souvenez-vous. En 2007, pour le match d’ouverture dans cette même enceinte dionysienne, le XV de France dirigé par Bernard Laporte avait connu une sacrée mésaventure en s’inclinant face à l’Argentine (12-17) glaçant le Stade de France et laissant une impression de « fiasco » gigantesque. A.B.

28 octobre : finale de la Coupe du monde

Le 28 octobre, le Stade de France accueillera pour la deuxième fois de son histoire une finale de la Coupe du monde de rugby. Lors de l’édition 2007, le XV de France avait raté ce rendez-vous. Il avait trébuché en demi-finale face à l’Angleterre (9-14). Cette fois, les Bleus de Fabien Galthié parviendront-ils à déjouer les pièges ? C’est le rêve de tous les supporters tricolores et de tout un pays. « C’est notre mission », ne cesse de répéter le sélectionneur du XV de France. À ce jour, Antoine Dupont et ses partenaires sont donnés favoris pour ce rendez-vous. Qu’en sera-t-il le moment venu ? A.B