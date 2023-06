Le calendrier complet de la Coupe du monde 2023 !

COUPE DU MONDE 2023 - La Coupe du monde en France approche à grands pas maintenant que le Tournoi vient de se terminer. Voici le calendrier complet de France 2023, avec les dates, les horaires et les stades de chaque rencontre. Le Stade de France sera évidemment le stade qui aura le plus de match avec dix rencontres dont le match d'ouverture entre le XV de France et les All Blacks et la Finale. Toulouse sera l'hôte de cinq matchs, Marseille aura six rencontres dont deux quarts de finale.

Vendredi 8 septembre 21h - France - Nouvelle-Zélande (Stade de France) Samedi 9 septembre 13h - Italie - Namibie (Stade Geoffroy-Guichard) 15h30 - Irlande - Roumanie (Matmut Atlantique) 18h - Australie - Géorgie (Stade de France) 21h - Angleterre - Argentine (Stade Vélodrome) Dimanche 10 septembre 13h - Japon - Chili (Stadium de Toulouse) 17h45 - Afrique du Sud - Écosse (Stade Vélodrome) 21h - Pays de Galles - Fidji (Matmut Atlantique) Jeudi 14 septembre 21h - France - Uruguay (Stade Pierre Mauroy) Vendredi 15 septembre 21h - Nouvelle-Zélande - Namibie (Stadium de Toulouse) Samedi 16 septembre 15h - Samoa - Chili (Matmut Atlantique) 21h - Irlande - Tonga (Stade de la Beaujoire) 21h - Pays de Galles - Portugal (Allianz Riviera) Dimanche 17 septembre 15h - Afrique du Sud - Roumanie (Matmut Atlantique) 21h - Angleterre - Japon (Allianz Riviera) 21h - Australie - Fidji (Stade Geoffroy Guichard) Mercredi 20 septembre 17h45 - Italie - Uruguay (Allianz Riviera) Jeudi 21 septembre 21h - France - Namibie (Stade Vélodrome) Vendredi 22 septembre 17h45 - Argentine - Samoa (Stade Geoffroy Guichard) Samedi 23 septembre 14h - Géorgie - Portugal (Stadium de Toulouse) 17h45 - Angleterre - Chili (Stade Pierre Mauroy) 21h - Afrique du Sud - Irlande (Stade de France) Dimanche 24 septembre 17h45 - Écosse - Tonga (Allianz Riviera) 21h - Pays de Galles - Australie (Parc OL) Mercredi 27 septembre 17h45 - Uruguay - Namibie (Parc OL) Jeudi 28 septembre 21h - Japon - Samoa (Stadium de Toulouse) Vendredi 29 septembre 21h - Nouvelle-Zélande - Italie (Parc OL) Samedi 30 septembre 15h - Argentine - Chili (Stade de la Beaujoire) 17h45 - Fidji - Géorgie (Matmut Atlantique) 21h - Écosse - Roumanie (Stade Pierre Mauroy) Dimanche 1er octobre 17h45 - Australie - Portugal (Stade Geoffroy Guichard) 21h - Afrique du Sud - Tonga (Stade Vélodrome) Jeudi 5 octobre 21h - Nouvelle-Zélande - Uruguay (Parc OL) Vendredi 6 octobre 21h - France - Italie (vendredi 6 octobre) (Parc OL) Samedi 7 octobre 15h - Pays de Galles - Géorgie (Stade de la Beaujoire) 17h45 - Angleterre - Samoa (Stade Pierre Mauroy) 21h - Irlande - Écosse (Stade de France) Dimanche 8 octobre 13h - Japon - Argentine (Stade de la Beaujoire) 17h45 - Tonga - Roumanie (Stade Pierre Mauroy) 21h - Fidji - Géorgie (Stadium de Toulouse) Samedi 14 octobre Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (Stade Vélodrome) Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (Stade de France) Dimanche 15 octobre Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (Stade Vélodrome) Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (Stade de France) Vendredi 20 octobre Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (Stade de France) Samedi 21 octobre Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (Stade de France) Vendredi 27 octobre Finale pour la troisième place (Stade de France) Samedi 28 octobre Finale de la Coupe du monde (Stade de France)