Raka en Bleu : Pour ou contre ?

Auteur de treize essais en dix matchs cette saison, dont un triplé lundi soir sur la pelouse des Saracens, l'ailier clermontois Alivereti Raka est dans les petits papiers de Guy Novès. La joueur a déjà exprimé son souhait de porter le maillot bleu. La FFR et son président lui ont également ouvert la porte, alors même que Bernard Laporte avait annoncé, au début de son mandat, qu'il n'autoriserait plus de nouveaux joueurs étrangers sous le maillot du XV de France. Pour se mettre en conformité, Raka a déjà fait sa demande de passeport français. Si la forme pourrait être réglée d'ici au prochain Tournoi des VI nations, le fond pose question : et vous, trouvez-vous normal de sélectionner Alivereti Raka avec le XV de France ?

Et vous, trouvez-vous normal de sélectionner Alivereti Raka avec le XV de France ? Sondage 6103 vote(s) Oui Non