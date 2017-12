On a parlé de vos histoires du Racing dans "Poulain Raffûte" !

C’est un des plus vieux stades de France. Il a accueilli les Jeux olympiques de 1924, la finale de la Coupe du monde 1938 et 40 finales de Coupes de France. Les Bleus du foot et de l’ovalie ont foulé sa pelouse. Mais le Stade olympique Yves-du-Manoir de Colombes s’apprête à tirer sa révérence. Son dernier club résident, le Racing 92, va faire ses valises pour emménager dans la très moderne U Arena de Nanterre.

Samedi, les Bleu et Blanc vont donc fouler une dernière fois cette pelouse mythique pour recevoir Castres en Champions Cup. Ensuite, Yves-du-Manoir accueillera les jeunes du Racing avant d’abriter les compétitions de hockey sur gazon en 2024, pour les JO parisiens.

Ce jeudi, Raphaël Poulain avait donc envie de rendre hommage à ce haut-lieu du sport français, un endroit aussi fantasmé qu’isolé, un lieu de mémoire devenu surtout vétuste et difficile d’accès. Vous nous avez raconté vos souvenirs de cette enceintes sur les pages Facebook de Rugbyrama et d'Eurosport. Quatre places pour le match Racing-Castres seront à gagner en partageant cette émission.

Et puis comme chaque semaine, Raphaël Poulain vous a livré ses pronostics sur deux chocs du week-end : la revanche Clermont-Saracens en Champions Cup et Bayonne-Perpignan en Pro D2.