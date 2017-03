Santé : Une nouvelle règle testée en Australie pour le protocole commotion

Cette règle va être appliquée dans les prochaines semaines dans des championnats locaux de deux villes, Canberra et Newcastle (à 100 kms au nord de Sydney), a précisé l'ARU. Les joueurs qui montreront des signes de commotion recevront de la part de l'arbitre, sans avis du médecin, un carton bleu synonyme de la fin du match pour eux. Actuellement la règle permet à un joueur sorti sur décision d'un médecin pour subir un protocole commotion, de revenir au bout de dix minutes s'il satisfait à ce protocole.

Dans cette expérimentation australienne, un joueur ayant reçu un carton bleu ne pourra pas non plus rejouer avant une période de douze jours s'il a plus de 18 ans, de dix-neuf jours s'il est mineur. Pendant cette période, les joueurs concernés devront satisfaire à un programme de remise en forme et présenter un certificat médical, conditions obligatoires pour leur retour. "Le carton bleu est l'une des nombreuses initiatives prises par l'ARU afin d'améliorer la santé et la sécurité dans notre sport" , a déclaré le médecin en chef de la Fédération, Warren McDonald, dans un communiqué.