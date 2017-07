TRANSFERTS : Tomas O'Leary met fin à sa carrière

"J'ai eu une carrière incroyable depuis ma formation au Munster jusqu'à mon dernier match à Montpellier, tout a été extrêmement gratifiant" , a résumé Tomas O'Leary sur le blog de l'agence irlandaise Navy Blue. En 12 ans de carrière, l'international, sélectionné à 24 reprises, a remporté un tournoi des six Nations avec l'Irlande en 2009 et 2 coupes d'Europe avec le Munster en 2006 et 2008. Tomas O'Leary a terminé sa carrière à Montpellier, où il a joué six matches de Top 14 entre l'automne 2016 et février 2017, en remplacement de Benoît Paillaugue, blessé.