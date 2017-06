TRANSFERTS - Sale officialise l'arrivée de James O'Connor

Les Sale Sharks ont donc réalisé un gros coup en s'attachant les services d'O'Connor qui arrivera en provenance de Toulon. Le Wallaby s'est engagé avec l'équipe de la banlieue de Manchester pour les 3 saisons à venir. Passé par la Western Force, les Rebels, les Reds et dernièrement le RCT, l'arrière fait donc son retour en Angleterre après avoir porté les couleurs des London Irish en 2013. "Nous nous réjouissons de le venue de James. C'est un joueur polyvalent et de classe mondiale qui va permettre au club d'atteindre les objectifs fixés par messieurs Orange et Mason (les propriétaires des Sharks, ndlr) grâce à son incroyable talent" , a salué Steve Diamond le directeur du rugby de Sale.