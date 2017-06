TRANSFERTS - Montauban officialise la nomination Reygasse comme président et l'arrivée de 7 recrues

D'autre part, l'USM a annoncé les arrivées de 7 recrues. Devant, le pack tarn-et-garonnais sera renforcé par les venues des piliers Anthony Bousquet (28 ans) et Julien Facundo (31 ans). On note aussi les recrutements de Cyriac Ponnau (28 ans) au talon avec le 3e ligne Jean Sousa (26 ans). Chez les arrières, le demi de mêlée et "bourreau" de l'USM en finale d'accession face à Agen, Clément Darbo va rejoindre les rangs montalbanais. L'arrière Pierre Klur (29 ans) s'est lui aussi engagé avec l'USM.