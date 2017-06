TRANSFERTS - Montauban engage Cyriac Ponnau

Le talonneur albigeois Cyriac Ponnau (28 ans, 1,82m et 103kg) s'est ainsi engagé ce mardi soir pour une durée de deux saisons. L'arrivée du Tarnais compensera l'absence sur blessure du capitaine et talonneur Mickaël Ladhuie. Avec Rochier et Van der Westhuizen, ce poste est complet.